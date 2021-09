Marathon de Tours : des retrouvailles sous le soleil

Ils ont enfin pu se retrouver ! Après des annulations liées à la pandémie, les participants du Marathon Touraine Loire Valley ont à nouveau couru ensemble, dimanche 26 septembre. Au programme de cette édition, les fameux 10 km et 20 km, pour leur 38ème édition. Egalement le marathon (dont c'était la 7ème édition) et une nouveauté, la marche nordique.

2000 participants au départ des 20 km

"C'est que du bonheur !" s'exclame Patrick, sur la ligne de départ pour les 20 km. "Retrouver cette ambiance, retrouver tout ce monde..." A quelques mètres, même enthousiasme pour Ayhan : "Je suis en pleine forme ! En plus je suis venu avec des copines, c'est chouette."

Car c'est bien ce moment de convivialité qui a manqué à beaucoup de coureurs. "On s'est entraîné de notre côté ces deux dernières années, mais c'est pas pareil !" lance Patrice, qui est venu en famille. "Au moins là, j'ai eu le temps de bien me préparer", sourit-il.

Elise, Magali et Ayhan sont venus "entre collègues" pour participer aux 20 km. © Radio France - Solène Gardré

L'occasion pour certain de se lancer un défi. "C'est ma première course", explique Magali. "J'ai déjà couru 8 km, 10 km... On verra bien, j'y vais juste pour le plaisir !" A côté, Elise acquiesce : "Il n'y a aucun stress, on est entre amis."

Pour ne rien gâcher, la météo est clémente. "On a regardé la météo des agriculteurs, et c'est sûr qu'il fait beau les deux prochaines heures", raconte Julie. Le ciel lui donne raison : seule la remise des médailles se fera sous la pluie.

Les coureurs partaient de la place Anatole France, à Tours. © Radio France - Solène Gardré

Coureur expérimenté, Jacques est heureux de retrouver "ce jalon, où chaque année, je peux mesurer ma performance." Mais il note tout de même : "Les contrôles sanitaires, ça fait un peu bizarre avant un évènement sportif... Après, les gens sont là et c'est l'essentiel !"