Saint-Germain-d'Esteuil, France

"Quand on a racheté la propriété en 2013, la participation au marathon du Médoc était une évidence, parce que c'est le grand événement fédérateur du Médoc, d'avant les vendanges chez nous" raconte son propriétaire Olivier Michon. "On a donc monté, cette année encore, le projet d'un char. Et comme chaque année, le char fait venir les coureurs si je peux dire ! Les anciens attirent des nouveaux. Ce qui permet d'avoir une équipe, à la fois fidèle, et qui sait se renouveler, pour garder l'enthousiasme. Parce qu'il faut une certaine solidarité pour amener le bébé, terminer les 42 kilomètres avec lui".

Un char "beau", et qui doit tenir la distance !

Un "bébé" char de 3 mètres de haut et 2,50 mètres de long, que le château Livran n'a pas osé peser pour ne pas décourager les pousseurs... "Il faut qu'il soit solide pour passer les chemins de vignes et arriver au bout. C'est pour cette raison qu'il est un peu lourd!"

Voici le char sur le thème de la fête foraine imaginé cette année par le Château Livran pour le marathon du Médoc - Château Livran

Entraînement et optimisation

Parmi les bricoleurs coureurs pousseurs du char du château Livran, il y a Maximilien Endler. Il est ingénieur en bureau d'études, et engagé sur le marathon du Médoc depuis cinq ans, dont quatre au sein de l'équipe du château Livran. "Pour m'entraîner ? De la course à pied. Des sorties longues. Pas question d'aller pousser des caddies par exemple, pour faire de la musculation".

Il compte "cinq à six heures pour terminer les 42 km, en fonction de la pluie ou du soleil entre les vignes". L'équipe a aussi adapté le matériel au fil des années. "Par exemple, l'an dernier, on s'est rendu compte que les poignées du char étaient trop hautes. Donc on a optimisé". Maximilien n'envisage plus de faire le marathon du Médoc "d'une autre manière", même si chaque année, à l'arrivée, il se dit que c'est trop dur et plus jamais.

Deux weekend de fabrication

DLa construction par les bricoleurs-coureurs du château Livran s'est étalée sur deux weekend du mois d'août "à souder, à mettre les roues au bon endroit pour garder l'équilibre etc" explique Olivier Michon en pilote de l'opération. "La semaine dernière, on a terminé avec les artistes pour avoir quelque chose de beau et de visible aussi."

Il a fallu plusieurs weekend en août pour construire le char du château Livran - Château Livran

Il sont 8500 engagés cette année, mais Olivier Michon n'ira pas. "Il faudra pour cela que je m'entraîne régulièrement. Et pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de chausser les baskets avec la restructuration et les investissements engagés dans la propriété. Cette année, je vais me contenter de faire la clap au bord du parcours".

Les tests avant le jour J, ce samedi, sur le marathon du Médoc - Château Livran

Solidarité avec les enfants malades du CHU

Cette année, le marathon du Médoc est sur le thème de la fête foraine et pour "lier l'utile à l'agréable", le château Livran a décidé de s'associer à l'association Aladin qui intervient au CHU Pellegrin à Bordeaux pour financer le rêve d'un enfant gravement malade. Une levée de fonds est organisée via les coureurs engagés sur le marathon et sur internet pour ceux qui encouragent dans les vignes ou suivent la course depuis leur fauteuil à la maison.