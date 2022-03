Marathon du Mont Saint-Michel : annulation de l'édition 2022, interrogations pour la suite

Amaury Sport Organisation et le département de la Manche ont annoncé ce mardi l'annulation de l'édition 2022 du marathon du Mont Saint-Michel. En cause : l'impact du covid sur les inscriptions. Mais un doute plane sur le futur même de cette épreuve.

Le marathon de la Baie du Mont Saint-Michel, ainsi que les courses composant le "Run In Mont Saint-Michel" du 21 au 22 mai 2022 sont annulés. L’organisateur, Amaury Sport Organisation, et son partenaire local le Département de la Manche ont dressé le constat que la crise sanitaire liée au Covid-19 a fait chuter le nombre d'inscrits rendant impossible la tenue de l'événement. Les concurrents déjà inscrits seront remboursés par ASO.

Mais dans le communiqué diffusé ce mardi par ASO, les arguments avancés pour annuler l'édition 2022 interrogent sur les intentions de l'entreprise et du département de la Manche, de relancer à l'avenir cette épreuve. ASO note en effet que "la pérennité du Run In passait nécessairement par un développement conséquent du nombre de participants, grâce à l'ajout de courses complémentaires au marathon". Or ce développement a été brutalement interrompu par la crise.

Une épreuve qui peine à trouver son public

Quant au département de la Manche, il constate que "l’évènement s’est développé au fil des années auprès d’un public local et régional de proximité sans parvenir à attirer des participants venant de régions françaises plus éloignées voire d’autres pays". Le département parle d'espérances déçues d'où son "désengagement" du Run In Mont Saint-Michel.

Dès lors une question se pose : s'agit-il d'un abandon pur et simple de l'épreuve où celle-ci reviendra-t-elle au calendrier l'an prochain? Aux organisateurs d'apporter cette précision importante.