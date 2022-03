Guerre en Ukraine - Marcel Glavieux "L'esprit ukrainien dans le sang"

Lorsque Marcel Glavieux voit le jour en 1944 à Mondicourt (Pas-de-Calais) pas très loin de Doullens, cela fait seulement six ans que Katherine Jakim, sa maman, a fui l'Ukraine pour trouver à 19 ans du travail en France

Katherine immigrée ukrainienne à Mondicourt

"Comme beaucoup de personnes des pays de l'Est à cette époque, ma mère a quitté une vie très pauvre dans la région de Kiev en Ukraine pour trouver du travail en France comme l'avait fait sa soeur Maria un peu auparavant. Elle est arrivée à Mondicourt pour travailler dans des fermes. Et quand aujourd'hui je vois ces images de nombreux enfants et leurs mamans quitter le pays, je pense à ma mère lorsqu'elle est arrivée en France en 1938 avec simplement une petite valise, quelques habits, son petit missel et son chapelet"

Une enfance modeste et difficile

Dans ses "bagages" également, Katherine a transmis à son mari Roland, ouvrier agricole, et à ses trois fils les valeurs humaines, de courage, de combativité, de persévérance, et d'humilité dans lesquelles Marcel Glavieux (77 ans) se reconnaît encore aujourd'hui. "J'ai connu une jeunesse très modeste et difficile, j'ai arrêté les études après le BEPC (Brevet des Collèges), moi aussi j'ai travaillé dans toutes les fermes de Mondicourt pour gagner quatre sous, on n'avait rien du tout ,j'ai dû avoir mon premier vélo vers quinze ans... mais ma mère, souvent esseulée et qui ne parlait pas très bien encore le français, a toujours fait de grands efforts pour que ses enfants puissent vivre du mieux possible et j'ai le bonheur d'avoir gravi pas mal d'échelons grâce à l'esprit que maman m'a inculqué : avec une certaine motivation on peut réussir, tout en sachant vivre simplement!" Marcel Glavieux, ancien inspecteur des PTT, a fait toute sa carrière à la Poste de Doullens (Somme).

Marcel Glavieux (en bas à gauche) avec ses parents Roland et Katherine et l'un de ses frères à Mondicourt - Famille Glavieux

Le grand regret de Marcel Glavieux reste de ne jamais avoir vu sa mère refouler son sol natal avant son décès en 1984. "Pendant longtemps, nous n'avons jamais pu passer le "rideau de fer" pour offrir avec mes frères ce voyage à maman, mon inimitié à l'égard des pays communistes vient de ce barrage russe. Et lorsque plus tard cela a été possible, je ne sais pas pourquoi elle n'a finalement jamais voulu"

Souvenir tendu de Kiev

Marcel Glavieux lui a pu se rendre deux fois en Ukraine, en tant que président du District de football de la Somme lors des matches de l'Equipe de France à Donetsk lors de l'Euro 2012 puis à Kiev en 2013 lors du barrage aller à la Coupe du Monde 2014. L'ambiance et les relations avec la police étaient déjà très tendues. "C'était quelques jours avant l'éclatement du conflit. La police était très présente et très agressive. On ne pouvait pas beaucoup bouger et s'écarter du circuit officiel de la délégation. Je me suis même fait rappeler à l'ordre pour avoir franchi un obstacle mais j'ai pu négocier avec des policiers pour échanger mon écharpe tricolore avec une écharpe ukrainienne. Je ne me voyais pas quitter les terres de ma maman sans revenir avec un objet qui appartenait à l'Ukraine et cela reste un moment fort dans ma vie"

"L'Ukraine ne mourra pas!"

Scotché depuis une semaine devant les chaines infos, Marcel Glavieux partage donc à distance la douleur d'un peuple qui lui est proche avec la conviction, malgré l'exode de milliers de civils et l'acharnement de Poutine, que l'Ukraine saura s'en relever. "Même si je n'ai certainement pas beaucoup de famille sur place, ce conflit douloureux ravive cet esprit ukrainien que j'ai dans le sang. Je me sens ukrainien! C'est un peuple méritant et courageux qui ne va pas capituler et se battra jusqu'à la mort! Poutine va annexer la Crimée et le Donbass, et même si il semble prêt à tout y compris utiliser des moyens militaires qui risquent d'être très graves parce qu'il ne s'attendait pas à une telle résistance, il ne vaincra pas le peuple ukrainien. Dans l'Histoire tout pays envahi a toujours vu sa population résister et revenir donc c'est sûr, l'Ukraine ne mourra pas!"

L'exclusion des athlètes russes et biélorusses

En dépit des valeurs olympiques qu'il défend en tant que président historique du comité olympique de la Somme Marcel Glavieux, approuve la décision d'exclure les athlètes russes et biélorusses des Jeux Paralympiques de Pékin car "il faut prendre des mesures radicales à tous les niveaux pour raisonner Vladimir Poutine, même si je suis malheureux pour ces sportifs pris dans cet engrenage. Mais cette décision était incontournable face à une situation internationale aussi préoccupante. Et puis je me dis qu'une partie de la population russe est peut-être aussi derrière Poutine..."

Tout en gardant l'espoir avec son frère Bernard de pouvoir refouler l'Ukraine natale de sa mère, Marcel Glavieux compte participer modestement à certains rassemblements en soutien au peuple ukrainien et faire un don à la Croix-Rouge.