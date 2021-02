Marcel Pinault, ancienne gloire de la boxe à Laval est décédée

Avec la disparition de Marcel Pinault, c'est toute une histoire de la boxe mayennaise qui se termine. Celle des années 60 qui voyait s'enchaîner les combats dans le palais de l'Industrie à Laval, avec notamment Michel Lenain et Michel Trou. Marcel Pinault est décédé ce vendredi à l'âge de 86 ans, dans un Ehpad de la ville de Grasse où il résidait depuis plusieurs mois.

Un bourreau de travail

Sa carrière a commencé en 1958, Marcel Pinault était licencié au Stade Lavallois. Engagé dans la catégorie des poids welters (légers), le natif de l'Indre-et-Loire a été vice-champion de France de boxe anglaise en 1966, champion de France militaire de boxe. L'ancien président de la section boxe du Stade Lavallois, Alain Baudon s'est entraîné plusieurs fois avec Marcel Pinault, de 1964 et à 1968. C'était d'après lui un bourreau de travail. "C'est grâce à ça qu'il a fait une superbe carrière. La boxe n'était pas innée chez lui, il fallait qu'il travaille beaucoup. Donc il arrivait déjà de bonne heure et avant nous à la salle d'entraînement et ensuite il y passait ses soirées jusqu'à tard" explique Alain Baudon.

Un trio célèbre trio

Réputé pour son élégance sur le ring, Marcel Pinault avait le pas léger lorsqu'il combattait. "Il avait de la classe, ce qu'il faisait était très beau. Il n'était pas puissant mais nous avions un beau boxeur avec un superbe coup d'œil. Avec Michel Trou et Michel Lenain quand ils s’entraînent devant nous ça envoyer du feu" se souvient l'ancien président de section boxe du Stade Lavallois.

Hors du ring, Marcel Pinault tenait un magasin de sport rue du Val de Mayenne à Laval. Il s'est ensuite envolé dans le sud de la France retrouver son cocon familial. Ses obsèques auront lieu le vendredi 26 février, à Grasse sur la Côte d'Azur.