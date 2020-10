Marche athlétique : le Berthevinois Gabriel Bordier qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Malgré la pluie, Gabriel Bordier n'a pas tremblé. Le marcheur licencié à Saint-Berthevin participait au 20 km de Podebrady en République Tchèque. Le Mayennais de 23 ans a pris la troisième place de l'épreuve. Surtout, Gabriel Bordier est passé sous la barre des 1h21, les minima imposés par la Fédération française d'athlétisme. Le Berthevinois, étudiant en médecine, a battu son record et signé un temps canon de 1h20'20". Gabriel Bordier est donc qualifiable pour les prochains Jeux Olympiques qui doivent se dérouler l'été prochain au Japon.

Pour son entraîneur Gérard Lelièvre "c'est une très belle performance, compte-tenu du contexte particulier de cette saison. C'est son premier 20 km en compétition depuis juin 2019. On a tout mis en œuvre depuis les championnats de France d'Albi. Et ce chrono est de loin son record personnel puisqu'il améliore son temps de plus d'une 1'20. Gabriel a été très régulier jusqu'au 17e kilomètre puis il a accéléré pour prendre la tête et a terminé sur de bonnes bases."