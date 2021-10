Marche : Gabriel Bordier conserve son titre de champion de France à Laval

Et de trois ! Gabriel Bordier a remporté son troisième titre de champion de France de marche, sur le 20 km. Dans les rues de Laval, le Berthevinois a bien maîtrisé sa course et a fait la différence dans la deuxième partie de course.

Et pourtant, Gabriel Bordier, qui souffre d'une tendinite, aurait pu ne jamais prendre ce départ. Le marcheur, devant ses supporters et amis, a tout de même tenu à briller : bien lui en a pris. Le Mayennais a animé la course quasiment tout seul lors d'une première moitié de parcours où il avait réussi à se démarquer avant d'être repris.

Dans un groupe de quatre, Gabriel Bordier a ensuite lâché peu à peu ses adversaires dans la deuxième partie de course et a terminé les quatre derniers tours en solitaire. En 1h29'15'', le Berthevinois a remporté le 20 km et pris sa propre succession. "Aujourd'hui, le chrono, on en avait rien à faire. Le but était de gérer pour remporter le titre. On retiendra la médaille", a expliqué le vainqueur du jour.

Gabriel Bordier, concentré sur sa fin de course. © Radio France - Cyprien Legeay