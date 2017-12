Margaux Bailleul sacrée sportive havraise de l'année 2017

Médaillée de bronze aux derniers championnats du monde juniors d'aviron, Margaux Bailleul a été élue sportive havraise de l'année, ce mardi. A 18 ans, elle succède au navigateur havrais Charlie Dalin, parrain de l'édition 2017.

Ils étaient une soixantaine dans la liste proposée cette année. Parmi eux : Margaux Bailleul, prodige de l'aviron et licenciée à la Société Havraise d’Aviron (SHA). A seulement 18 ans, c'est elle qui monte sur la première marche du podium, désignée sportive havraise de l'année 2017 par un jury composé de journalistes sportifs parmi lesquels Bertrand Queneutte de France Bleu Normandie, mais aussi de membres du service des sports de la ville du Havre et de l'adjoint en charge des sports Sébastien Tasserie.

Il faut dire que la jeune femme a fait fort ces derniers mois : une médaille de bronze en skiff aux Championnats du monde juniors d'aviron, à Trakai en Lituanie, an août dernier. Une médaille d'argent aux championnats d’Europe quelques mois plus tôt, à Krefeld, en Allemagne. Et un nouveau titre de championne de France juniors, juste avant de passer dans la cour des grands, les seniors.

Margaux Bailleul est montée sur les podiums des derniers championnats d'Europe et du Monde juniors © Maxppp - Eric Marie

Un joli podium

Sur la deuxième marche du podium : Joseph Garbaccio. Le jeune havrais, qui a raflé un septième titre de champion de France de skateboard en juin dernier, a également remporté le dernier Fise World à Montpellier (Festival International des Sports), cette année. A 19 ans, il est l'un des meilleurs au monde dans sa discipline.

Joseph Garbaccio est l'un des grands espoirs de médaille français pour les prochains Jeux Olympiques © Maxppp - China Foto Press

Troisième, la boxeuse Amina Zidani. Sacrée de nouveau championne de France de boxe anglaise (-60kgs), en février dernier, la jeune femme de 23 ans licenciée à la Don't Panik Team du Havre tente désormais de s'imposer sur la scène européenne et mondiale. Elle a récemment rejoint l'Insep (Institut national du sport et de la performance), à plein temps.

Amina Zidani (au centre) aux côtés de la championne olympique de boxe anglaise (-60kg) Estelle Mossely (à gauche) © Maxppp - Antonio Borga

Le Prix Pascale Marquand pour le HAC Athlétisme

Le Prix Pascale Marquand, qui récompense un/e ou des espoirs du sport havrais, revient cette année au relais 4x100m féminin du HAC Athlétisme, sacré champion de France cadet cette année. Il est composé de Mélissa Grosjean, Mounia Asso O Bito O, Hawa Sawaneh et Anaelle Laine