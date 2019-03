Marie Bochet : "Je n’ai pas envie de faire la saison de trop"

Morzine, France

Huit titres paralympiques, 20 médailles d’or mondiales et 7 gros globes de cristal (classement général de la coupe du monde)… le palmarès de Marie Bochet donne le vertige. A 25 ans, la skieuse d’Arêches-Beaufort (Savoie) domine sa discipline. Ce mercredi, à Morzine (Haute-Savoie) elle a d'ailleurs encore remporté une nouvelle victoire en slalom : la 90e de sa carrière en Coupe du monde !

En février dernier, Marie Bochet a encore marqué (un peu plus) les esprits en réalisant un 5 sur 5 aux mondiaux, cinq médailles d’or en autant de courses. "Cette saison a été éreintante", reconnait celle qui vient de poser ses valises à Morzine pour les finales de la Coupe du monde de para ski alpin (jusqu’au 21 mars). "Pour moi il n’y pas de gros enjeu car le gros globe est joué donc c’est chouette de finir la saison de la plus belle des manières avec mes proches."

Jusqu'en 2022 ?

Avant de ranger ses skis, Marie Bochet a accepté de parler de son avenir. "Je suis à un moment de ma carrière où je n’ai pas envie de faire la saison de trop, confie-t-elle. Si après les Jo de Sotchi (2014) je m’étais très vite projetée sur ceux de 2018 à PyeongChang, là j’ai plus de mal à imaginer ceux de 2022 en Chine. Je n’exclus pas le fait d’y être mais je n’exclus pas non plus le fait de ne pas y être."

Au sommet depuis 2011, la lassitude l’aurait-elle gagnée ? "Déjà après les Jeux de 2018, j’avais envie de faire une petite coupure mais il y a avait les Mondiaux. En revanche, l’année prochaine il va falloir casser le rythme (…) faire l’impasse sur quelques Coupes du monde pour créer le manque et la frustration pour mieux repartir, si je repars jusqu’aux prochains jeux paralympiques."

J’ai 25 ans et j’ai atteint tous les objectifs que je pouvais me fixer (…) à la fois je me pose la question (NDLR : d’arrêter sa carrière) et en même temps, je me laisse le temps de la réflexion." Marie Bochet

Ecoutez l'interview complète de Marie Bochet. Copier

Finales de la coupe du monde de para ski alpin à Morzine :

MERCREDI 20 MARS

Slalom (1ère manche à 9h, seconde à partir de midi)

JEUDI 21 MARS

Slalom (1ère manche à 9h, seconde à partir de midi)

(les courses se déroulent sur le stade du Pléney)