Marie-José Pérec : "Toute mon expérience, je la transmets" aux jeunes sportifs normands

Acquérir le maximum d'expérience auprès de grands champions à trois ans des jeux de Paris 2024, c'est le but du campus de la Team Normandie organisé par la région et les Étoiles du sport depuis lundi au centre sportif d'Houlgate. Une quarantaine de jeunes espoirs est réunie pour quatre jours d'ateliers en compagnie de grands noms comme le gymnaste Samir Aït Saïd et la judokate Sandrine Martinet, portes drapeaux des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo ou Marie-José Pérec.

La star de l'athlétisme avec ses trois médailles olympiques dans les années 90 travaille en binôme avec un psychologue du sport pour transmettre son expérience acquise pendant toute sa carrière. "On parle de nutrition, de sommeil, de décontraction, de plein de choses parce que pendant des années, on a testé des choses, qui ont fonctionnées ou pas et donc on les redistribue."

"Elle nous donne plein de petites billes"

Des conseils qu'écoutent avec une grande attention Flavie Renouard. La championne de France en titre du 3000m steeple et championne d'Europe espoirs licenciée à Hérouville Saint Clair est même très heureuse d'avoir mangé à côté de la porte drapeau des JO d'Atlanta. "Elle nous donne plein de petites billes, d'être toujours motivé, déterminé, de savoir ce qu'on veut, elle nous apporte vraiment beaucoup. Il ne faut pas hésiter à lui demander, elle est vraiment super sympa, c'est cool !"

Flavie Renouard, jeune espoir du demi-fond licenciée à Hérouville-Saint-Clair © Radio France - Marcellin Robine

Et ces sportifs normands, sont-ils prometteurs ? "Ils sont meilleurs que nous à nos âges, s'amuse Marie-José Pérec, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont accès à énormément d'informations et c'est tant mieux. On a un super vivier." Paroles d'une triple médaillée d'or olympique.