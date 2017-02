Marion Blondeau espère un Top 10 cette année sur la Transjurassienne 2017

Ce week-end, France Bleu met à l'honneur les sportives avec l'opération "Les quatre saisons du sport féminin". Et aujourd'hui, début de la Transjurassienne 2017, on part à la rencontre de Marion Blondeau. Elle est une ancienne biathlète de haut niveau de Chapelle des Bois.

Le week-end de la Transjurassienne, c'est ce week-end avec le samedi 11 février pour la Transju'Classiq et dimanche 12 février pour la course mythique. 50km cette année, un parcours 100% jurassien car la neige a manqué. Et parmi les 3.000 inscrits, beaucoup de femmes vont prendre le départ des deux courses. 337 skieuses soit 13% des engagés.

Et sur la ligne de départ, on retrouve Marion Blondeau, une ancienne biathlète de haut niveau de Chapelle des Bois. Elle a été quatre fois championne du monde junior entre 2004 et 2006, mais aujourd'hui, elle a tourné la page même si ça n'a pas été facile : "C'était toute ma vie et puis un jour ça ne fonctionne plus. C'est quelque chose que je fais depuis mes 3 ans" confie-t-elle. Difficile de rechausser ses skis de fond puis l'envie et l'adrénaline sont revenues. Et elle n'a plus aucun regret.

Stopper dans sa course à cause d'une maladie

En 2007, une mononucléose diagnostiquée trop tard stoppe net sa carrière internationale. Aujourd'hui infirmière à Morez, la jeune femme va participer à sa 3ème Transjurassienne. Et quand elle en parle, elle a toujours des étoiles dans les yeux : "La Transju, c'est la plus belle et la plus grande course de ski de fond en France." Et Marion Blondeau compte bien finir cette course.

"C'est magnifique parce qu’on passe dans pleins de petits villages et il y a une ambiance géniale"

Un regard d'enfant face à cette course mythique

Quand elle était petite, Marion Blondeau voyait la Transju passer à 10 mètres de chez elle à Chapelle des Bois. Mais cette fois, ça ne sera pas le cas. Le parcours de la course a été modifié : "C'est vrai que c'est dommage parce que passer à la maison, ça fait quelque chose en plus. Mais d'un autre côté, je suis tellement contente qu'elle est lieu, c'est pas grave. Juste un petit regret."

18ème en 2013, 12ème en 2015, Marion Blondeau qui a remporté l'Envolée Nordique en double mixte, espère bien un top 10 cette année.

Et vous retrouvez la 39ème Transjurassienne en direct sur France Bleu Besançon et francebleu.fr. Dimanche 12 février, émission spéciale en direct à partir de 10h de Bois d'Amont à Prémanon avec toute l'équipe de France Bleu Besançon. Et vous pouvez aussi nous suivre sur le facebook de la radio.