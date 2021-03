Les 5.000 dossards disponibles pour la course de 20 km du 31 octobre prochain sont tous partis en quelques heures. 10.000 autres coureurs avaient conservé leur place réservée pour la course de 2020. Mais... il y aura des dossards en jeu sur France Bleu Provence !

Marseille-Cassis : il n'y a plus de dossards en vente

Après trois jours d’inscriptions depuis le mardi 16 mars, les inscriptions 2021 pour la 42e édition de Marseille-Cassis sont désormais closes. Il n'y a plus de dossards disponibles sur le site de la célèbre course à pied de 20 km.

L’engouement des coureurs a de nouveau été très important. Sur les 5.000 places disponibles cette année, la session dédiée aux groupes a fait le plein en 23 minutes mardi dernier et celle consacrée aux inscriptions individuelles a vu tous les dossards s'envoler en moins de quatre heures ce jeudi après-midi.

10.000 autres coureurs avaient déjà leur dossard : il s'agit de ceux qui avait fait le choix de le conserver après l'annulation de Marseille-Cassis en 2020.

Des dossards pourront être revendus

Une plateforme de revente et rachat de dossards sera toutefois proposée à partir du 25 mars afin de permettre aux coureurs titulaires du précieux sésame pour l’édition 2021, qui ne pourraient toutefois plus participer, de le revendre à d’autres coureurs intéressés. Pour les coureurs à la recherche d’un dossard, une simple inscription sur la plateforme à partir du 25 mars leur permettra de se positionner en liste d’attente et d’être automatiquement informés par email de la disponibilité d’un dossard.

Restez à l'écoute de France Bleu Provence... car s'il y a des dossards à gagner ces prochaines semaines, ce sera ici !