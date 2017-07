Marseille organise ce week-end ses premiers championnats de France élite d'Athlétisme

Qu'ils viennent chercher de la confiance, ou plus encore leur qualification pour les Mondiaux de Londres, la plupart des meilleurs athlètes français ont rendez-vous à Marseille de vendredi à dimanche.

C'est une première à Marseille : l'organisation des championnats de France Elite d'Athlétisme. C'est la rénovation du Stade Delort, situé juste à côté du Vélodrome, qui permet enfin à la ville d'accueillir les meilleurs sportifs français de la discipline pour une compétition aussi incontournable.

J. Vicaut absent

A chaque athlète son objectif. Pour certains il s'agit de confirmer leur forme du moment ; mais d'autres espèrent bien valider à Marseille le barème requis pour les championnats du monde de Londres (5 au 13 août 2017)

Ma première sélection en équipe de France, exactement 10 ans deja !!! Toujours une fierté 🇫🇷#debrecen2007#europeanU23pic.twitter.com/fXNEuvNptc — Renaud LAVILLENIE ® (@airlavillenie) July 13, 2017

Renaud Lavillenie, recordman du monde de la perche (6,16 m) cherche encore son concours de référence après 3 défaites consécutives. Il vient de franchir ceci dit 5,87 m à Lausanne. Mahiedine Mekhissi, triple médaillé olympique du 3000 m steeple, et Christophe Lemaitre, bronze sur 200 m aux Jeux de Rio, ont déjà réalisé les minima pour les mondiaux, mais ils espèrent engranger encore plus de confiance à Marseille.

Parmi les principaux absents du week-end : le néo-marseillais Jimmy Vicaut (SCO Ste-Marguerite), mais aussi Dimitri Bascou, Pierre-Ambroise Bosse, tous blessés.

La compétition débute ce vendredi à 14h. Au programme notamment le début des concours de décathlon et d'Heptathlon, le javelot hommes et dames, mais aussi le 3000 mètres steeple femmes, le 5 000 m hommes et femmes, la longueur et le marteau dames. L'ensemble du programme du week-end est disponible à cette adresse Internet.