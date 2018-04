Verra-t-on de la pétanque aux JO 2024 de Paris ? C'est en tout cas l'avis de Martin Foucade. Et c'est une opinion à prendre au sérieux puisque le biathlète - quintuple champion olympique - a été nommé président de la commission des athlètes pour Paris 2024.

"Vraie spécialité française"

Interrogé vendredi matin par BFM TV, Martin Fourcade s'est montré favorable à l'arrivée de la pétanque au programme olympique. "C'est un des sports qui pourraient rentrer aux JO, il y en a beaucoup", a-t-il expliqué.

Et de préciser : "Ce n'est pas mon rôle à moi de me prononcer sur celui que je préfère mais en tout cas c'est sûr que c'est une vraie spécialité française et qu'elle aurait sa place aux Jeux Olympiques, comme beaucoup d'autres sports."

Président de la commission des athlètes pour Paris-2024, Martin Fourcade estime que "la pétanque aurait sa place aux JO" pic.twitter.com/hLStV5SnES — BFMTV (@BFMTV) April 6, 2018

11e sport le plus pratiqué en France

Les JO 2024 comptent à ce jour 28 disciplines de base et pourraient en intégrer de nouveau. Il est possible qu'il y ait des sports additionnels : en 2020, il seront au nombre de cinq pouvant être renouvelés.

La pétanque est le 11e sport le plus pratiqué en France par le nombre de licenciés : 291.746 joueurs recensés selon les chiffres de 2014 communiqués par le ministère des Sports.