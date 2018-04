Martin Fourcade, Marie Bochet et les médaillés des JO 2018 décorés à l'Elysée

Par Viviane Le Guen, France Bleu Besançon, France Bleu Drôme-Ardèche, France Bleu Isère, France Bleu Lorraine Nord, France Bleu Pays de Savoie, France Bleu Sud Lorraine et France Bleu

23 athlètes médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de PyeongChang ont été reçus et décorés par Emmanuel Macron ce vendredi à l'Elysée. Le chef de l'Etat en a profité pour afficher son soutien à Courchevel et Meribel, candidates à l'organisation du mondial de ski 2023.