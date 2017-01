Martin Fourcade rectifie le tir et s'impose sur la poursuite à Oberhof

La déception du sprint, où il a terminé "seulement" huitième, avalée, Martin Fourcade a remis les points sur les "i" ce samedi pour s'imposer très largement sur cette poursuite d'Oberhof (Allemagne) devant Arnd Peiffer et Dominik Windisch.

Parti avec plus de 50 secondes de retard sur l'Autrichien Eberhard, auteur d'une grosse prestation sur le sprint jeudi, Martin Fourcade est très rapidement revenu sur le groupe de tête après le deuxième tir couché, et ce malgré une faute.

Avec les Allemands Erik Lesser et Arnd Peiffer, devant leur public d'Oberhoh, avec son compatriote Jean-Guillaume Beatrix ou les grands vainqueurs du sprint de jeudi Julien Eberhard et Dominik Windisch (Italie), le Français a mis tout le monde d'accord sur le premier tir debout. Alors que tous les autres ont tourné sur l'anneau de pénalité, Martin Fourcade s'est envolé vers une huitième victoire en dix courses individuelles cette saison. Avec 30" d'avance sur le dernier tir, le tricolore ne s'est pas relâché pour réaliser "une performance presque parfaite" selon ses propres mots. Un 10/10 sur le debout et plus d'une minute d'avance sur la ligne d'arrivée malgré un dernier tour tout en décontraction.

Il est irrésistible ! Encore une sublime victoire pour Sa Majesté @martinfkde ! 😍 #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/UfIzjrKETD — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) January 7, 2017

57ème victoire en carrière pour le Français qui s'impose finalement devant Arnd Peiffer et Dominik Windisch. Ses principaux concurrents pour le classement général finissent loin du Top 10. Les autres tricolores ont vécu une course partagée : Jean-Guillaume Beatrix est arrivé 15e malgré une chute, Fabien Claude réalise sa meilleure performance en course en terminant 23e, juste devant Quentin Fillon-Maillet, 25e. Le dernier français, Antonin Guigonat, finit 32e.