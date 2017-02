Martin Fourcade satisfait après les mondiaux de Hochfilzen : "5 médailles, c'est plus que ce pourquoi j'étais venu !"

Le biathlète isérois Martin Fourcade a tiré vers le haut l'équipe de France de biathlon aux Mondiaux de Hochfilzen en Autriche. A lui tout seul, il a conquis 5 des 7 médailles du camp français. Un bilan "extrêmement satisfaisant" pour lui et de bon augure pour les prochains JO.

Forcément, le jeu des comparaisons ne plaide pas en faveur de la campagne 2017 de Martin Fourcade aux mondiaux. L'an passé, il décrochait trois des quatre titres possibles en individuel. Sur le dernier, il allait chercher l'argent. Et cerise sur le gâteau : un titre en relais mixte. Cette année : un titre en poursuite, deux médailles de bronze en individuelle et en sprint, et deux médailles d'argent en relais et relais mixte. Oui, c'est moins bien, "mais c'est déjà tellement de satisfaction d'avoir réussi à faire ça" conclue le désormais 11 fois champion du monde en carrière.

"On peut toujours parler de ce que j'aurais pu faire de mieux, mais je préfère me focaliser sur ce que j'ai fait de bien" - Martin Fourcade

C'est sur qu'avec un début de saison à 10 titres en coupe de Monde sur 15 possibles, les attentes autour des performances de Martin Fourcade sont grandes. "C'est vrai que lorsque je fais une médaille de bronze, c'est une déception pour le grand public et la presse, alors que ça ne l'est vraiment pas pour moi, insiste le leader de la coupe du Monde. Après, si je repars des Jeux Olympiques avec cinq médailles dont un titre l'an prochain, il n'y aura pas grand monde qui sera déçu."

"C'est pas parce que j'en suis à 62 victoires dans ma carrière que c'est plus facile d'aller chercher la prochaine" - Martin Fourcade

Il y a deux semaines, tout le monde voyait l'habitant du Vercors revenir d'Hochfilzen avec le record d'Ole Einar Bjoerndalen de 12 victoires en une saison en poche... c'est partie remise. "Une victoire c'est fort à aller chercher" rappelle Martin Fourcade. Sur ces mondiaux, il aura encore été l'attraction principale. De la polémique inaugurale sous fond de dopage avec les Russes, à la quête d'un potentiel exploit de remporter six médailles en autant de course. Seule une athlète parvient, si ce n'est à lui voler la vedette, à au moins s'installer dans son ombre : l'Allemande Laura Dahlmeier. La biathlète de 23 ans a en effet glané le maximum de médailles possible, parmi lesquelles, cinq titres. Cela n'avait jamais été fait... même par le Roi Fourcade !

Revivez les médailles de Martin Fourcade sur ces mondiaux 2017 à Hochfilzen en Autriche :

→ Relais mixte : médaille d'argent pour l'équipe composée d'Anaïs Chevalier, Marie Dorin-Habert, Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade

→ Sprint : médaille de bronze pour Martin Fourcade

→ Poursuite : le premier et unique titre de l'aîné des frères Fourcade dans ces mondiaux

→ Individuelle : encore du bronze pour Martin Fourcade

→ Relais : les Français (Jean-Guillaume Béatrix, Quentin Fillon-Maillet, Simon Desthieux et Martin Fourcade) s'offrent l'argent