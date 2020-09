Martrois : un concours national de chiens de berger dans l’Auxois

Terre du charolais, l'Auxois est une région d'élevage d'ovins et de bovins, qui dit élevage dit chiens de berger. C'est pour cela que le village de Martrois accueille le concours national de conduite qui leur est consacré, l'un des plus grand en France. Comme Neil, Most, Jersey, une quarantaine de border collie et leur maître et maîtresse se sont déplacés des Ardennes, des Bouches-du-Rhône, du Grand Nord pour deux jours de compétition. Chacun leur tour, chaque chien doit amener, au gré des consignes et ordres de son maître, les brebis à travers un parcours défini jusqu'à un enclos. . Le juge leur laisse une dizaine de minutes. "Tout est un travail de précision. c'est un sport canin d'habilité" explique Isabelle Fourney, organisatrice de l’évènement et présidente du club de race des border collie dans le Grand Est.

L'objectif : promouvoir le border collie

Originaires de Dunkerque, Florian et son chien Most sont champions de France 2019 de conduite de chiens de berger : " le but de cette compétition, c'est quand même de gagner, je n'aurais pas fait 600 kilomètres sinon. Cette compétition sert surtout à promouvoir le Border Collie, et aussi montrer aux éleveurs ovins et bovins les capacités du chien, ce qu’il est possible de faire avec lui en exploitation. C’est une espèce de galerie où l’éleveur peut évaluer les capacités du chien en action. Pourquoi mon chien est le meilleur ? Parce que je l’aime et qu’il m’aime beaucoup aussi. Je ne sais pas c’est beaucoup de travail. Most s'entraîne 5 à 10 minutes par jour."

La chienne Jersey n'a pas respecter les consignes de Virginie, sa maîtresse : " Elle a senti que j'étais très stressée, le chien, c'est une éponge. L'important est de participer, et puis c'est assez spectaculaire. C'est un bon entrainement pour l'année prochaine". Les championnats de France auraient dû avoir lieu ce week-end annulés à cause du coronavirus. Même si c'est une année blanche, les compétitions continuent à travers la France.