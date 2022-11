Masters 1000 de Paris : les Français Gilles Simon et Corentin Moutet qualifiés pour les 8e de finale

Il n'en finit plus d'épater, de surprendre. Le Français Gilles Simon, 37 ans, dispute actuellement le dernier tournoi de sa carrière, au Masters 1000 de Paris-Bercy . Et pour le moment, il ne semble pas vouloir faire ses adieux au tennis. Après l'ex-numéro 1 mondial Andy Murray, le maître tacticien du tennis français a prolongé le plaisir en prenant dans ses filets l'Américain Taylor Fritz, ce mercredi 2 novembre.

ⓘ Publicité

Au bord de la rupture physiquement, Gilles Simon est venu à bout du numéro 11 mondial, 7-5, 5-7, 6-4, après plus de trois heures de match. Lundi soir déjà, il avait bataillé pendant 2 h 50 pour renverser Andy Murray (4-6, 7-5, 6-3). Le Français, 188e joueur mondial, a désormais rendez-vous en huitième de finale ce jeudi, face au Canadien Félix Auger-Aliassime, le joueur en forme du moment.

Moutet s'offre un premier 8e de finale en Masters 1000

Un autre Français s'est qualifié pour les 8e de finale du tournoi, il s'agit de Corentin Moutet, le 64e joueur mondial. Le Parisien de 23 ans est venu à bout du Britannique Cameron Norrie, 6-3, 5-7, 7-6 (7/3) dans la nuit de mercredi à jeudi, après près de trois heures de match.

Issu des qualifications, Moutet défiera le numéro 5 mondial, Stefanos Tsitsipas, en huitième de finale ce jeudi 3 novembre. "Je suis assez entraîné pour récupérer normalement, ça va être encore une super expérience. Ça me pousse dans mes retranchements de jouer ce genre de joueurs, je vais apprendre encore plus et je vais croire en moi," a-t-il déclaré.