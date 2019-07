Masters des fêtes de Bayonne : une finale aux airs de revanche

Sans surprise, Peio Larralde et Bixintxo Bilbao se sont largement imposés ce jeudi soir face à Etchegaray et Harismendy, au Trinquet Moderne. Ils retrouveront en finale Ospital et Ducassou, qu'ils avaient battu en finale du championnat de France en avril.

Bixintxo Bilbao et Peio Larralde ont largement dominé les échanges face à Etchegaray et Harismendy

Bayonne, France

On connait désormais l'affiche de la finale des masters des fêtes de Bayonne. Peio Larralde et Bixintxo Bilbao affronteront dimanche Mathieu Ospital et Baptiste Ducassou. Ces derniers ont remporté la première demi-finale mercredi en battant Waltary et Guichandut 40 à 21.

Larralde et Bilbao, eux, ont atomisé leurs adversaires ce jeudi soir lors de la deuxième demi-finale. Dans un trinquet transformé en four (35 degrés sur la cancha), ils n'ont laissé aucune chance à Julien Etchegaray et Thierry Harismendy. Une heure de partie et un score sans appel : 40 à 16.

La finale, elle, s'annonce plus disputée. Ospital et Ducassou feront tout pour conserver leur titre, et auront sûrement à cœur de prendre leur revanche après la finale du championnat de France, qu'ils avaient perdu 40 à 37 face à Larralde et Bilbao. Rendez-vous dimanche, à 11h !