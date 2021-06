Matthieu Bataille : de simple judoka à arbitre international

Devenir arbitre international n’était pas quelque chose que Matthieu Bataille avait planifié en pensant à sa reconversion. Il a profité d'un programme spécial mis en place par la fédération internationale pour se lancer dans cette aventure en 2017: " Le sport de haut niveau me manquait, je me suis lancé et je me suis pris au jeu."

Seulement 16 arbitres aux JO

En seulement 3 ans, Matthieu Bataille a gravi tous les échelons. Après ses championnats du Monde en Hongrie on le retrouvera en costume sur les tatamis lors des prochains JO de Tokyo avec l'objectif en tête de diriger une ou plusieurs finales. Rappelons qu'ils ne seront que 16 à arbitrer des rencontres lors du prochain rendez-vous olympique.