Caen, France

"Le Zénith de Caen, c'est ma maison", a expliqué Maxime Beaussire invité ce lundi dans Allo Malherbe.

C'est dans cette salle où il a déjà combattu deux fois que le boxeur normand tentera de défendre pour la première fois sa ceinture de champion de l'Union Européenne acquise en novembre dernier.

Maxime Beaussire espère aussi avoir l'opportunité un jour de pouvoir organiser un combat au Stade d'Ornano si sa carrière le lui permet.

Refaire un gros championnat du Monde dans le Stade Malherbe (sic), ça serait vraiment l'apothéose

"Oui j'ai deux rêves ou deux objectifs, je ne sais pas encore où placer la barre. Boxer au Etats-Unis à Las Vegas, c'est un objectif vraiment réel. Et puis un jour, si cela se passe très bien dans ma carrière, continuer bien sûr au Zénith parce que c'est un lieu qui me tient vraiment à cœur mais un jour refaire un gros championnat du Monde dans le Stade Malherbe (sic), ça serait vraiment l'apothéose."

Remplir un Stade pour un match de Boxe, le rêve semble très audacieux mais les exemples existent rappelle Maxime Beaussire.

Ça peut être un projet envisageable dans 2-3 ans. Après, il faut que tout se passe bien d'ici là.

"A l'époque, les frères Tiozzo avaient réussi -ou pas je ne sais pas - le Stade de France. Ils avaient fait des événements là-bas. Après, cela fait très longtemps que cela ne s'est pas fait dans un Stade en France. En Angleterre, c'est très courant. La grosse star actuelle en poids-lourd, il remplit Wembley en deux ou trois heures sur Internet. En revanche en France, il y a longtemps qu'il n'y a pas eu un gros événement en Boxe comme ça avec plus de 6000 personnes.

Si un jour on pouvait le réorganiser dans un Stade avec entre 22 et 23.000 personnes en configuration boxe, cela serait extraordinaire."

Ce serait d'autant plus extraordinaire que Maxime Beaussire se présente comme le conquérant Normand.

"Le faire dans la ville de Caen, dans la région, ce serait énorme. Maintenant on n'y est pas. Déjà on a un beau défi au Zénith samedi prochain et puis étape par étape, on continue à monter les échelons un à un et puis on verra. Mais ça, ça peut être un projet envisageable dans 2-3 ans. Après, il faut que tout se passe bien d'ici là."