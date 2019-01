Médoc - Gurp TT : la mythique course de motos sur la plage du Gurp aura bien lieu

La préfecture de Gironde exigeait des garanties environnementales, les organisateurs de la "Gurp TT" ont rempli le cahier des charges. La 17e édition de la célèbre course sur sable à moto aura bien lieu, les 12 et 13 janvier.

Bordeaux, France

La Gurp TT aura bien lieu, les 12 et 13 janvier. La fameuse course de moto (et quad) sur les communes de Grayan-et-l'Hôpital et Soulac-sur-Mer, qui compte pour le championnat de France de Courses sur Sable, propose un circuit unique, sur la plage et dans la forêt. Plus de 800 coureurs s'y étaient frottés l'année passée. Le doute planait sur l'organisation d'une 17e édition, en raison des exigences environnementales demandées par la préfecture. Elles ont été satisfaites.

Parcours modifié et public déplacé

L'avenir de la fameuse course s'était assombri au printemps dernier, lorsque le préfet de Gironde Didier Lallement avait demandé à ce que les organisateurs revoient les modalités de déroulement de l'épreuve, qui dure deux jours. Le principal reproche fait à la course : sa localisation, sur un site naturel "de grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'il contient" précise la préfecture. Les organisateurs ont dû prendre des mesures pour répondre aux exigences environnementales transmises par les autorités.

Ce week-end, c'est le retour de la mythique course de sable 24 MX à Grayan : la 17ème édition du Gurp TT ! 🏍 #SortiesMédocaineshttps://t.co/nm4NAjcink — Sorties Médocaines© (@SortirdansMedoc) January 8, 2019

Première mesure, certains des lieux traditionnellement investis par le public pour observer la course ne seront plus accessibles : la dune grise, "milieu remarquable justifiant par essence le classement de quasiment tout le littoral girondin en Natura 2000" (préfecture), la zone "public" située au départ de la course et le pied de dune. Autre changement, le parcours motos est modifié pour s'éloigner de la dune; il suivra le même parcours que les quads.

La présence d'un écologue avant et après la compétition

Si les mesures prises sur le plan environnemental ont satisfait la préfecture, qui a autorisé la tenue de la course, un écologue "passera avant et après la compétition." Il devra vérifier que les mesures de protection prises sont bien appliquées. Une étude d'impact environnemental sera par ailleurs réalisée avant de confirmer la tenue d'une nouvelle édition de la course en 2020.