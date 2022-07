Meeting d'athlétisme de Sotteville : un triplé français sur le 110 mètres haies

Il y a pas eu de record de meeting ce lundi soir à Sotteville-lès-Rouen. La faute peut-être à un peu de vent qui a rendu la tâche plus difficile aux athlètes. Ils étaient environ 150 à venir concourir lors de la 33ème édition du 4ème plus grand concours d'athlétisme de France.

Razzia française sur 110 mètres haies

A 15 jours des championnats du monde à Eugene aux Etats-Unis, c'était en quelque sorte un dernier tour de chauffe pour les athlètes qualifiés. C'est le cas notamment de Pascal Martinot Lagarde. Le champion d'Europe du 110 mètres haies décroche la deuxième place d'un podium complété par deux autres français, Aurel Manga et Dimitri Bascou. "C'est exactement ce que je voulais faire, une course très technique, où ça touche pas et là c'est mission réussie, s'est réjoui Pascal Martinot Lagarde à l'issue de sa course.

Le coureur qui salue par ailleurs le niveau de l'équipe de France sur le 110 mètres haies : " Je suis vraiment dans une discipline, il y a beaucoup de densité en équipe de France et là ça se vérifie encore. Ca coupe forcément à bosser encore plus pour pas se laisser passer devant

Vicaut en haut du podium sur 100 mètres

Autre belle performance de la soirée, la première et la troisième place de Jimmy Vicaut sur 100 et 200 mètres. Sur la première distance, le coureur français réalise un chrono de 10 secondes 15, de bonnes augures avant les mondiaux : "C'est encourageant. Je voulais gagner avant de partir à Eugene donc là je suis assez content."

Déception la locale Odile Ahouanwanou

Ca s'est en revanche moins bien passée pour la nouvelle championne d'Afrique d'heptathlon, Odile Ahouanwanou. La Béninoise, licenciée du club de Sotteville s'est alignée sur le concours de saut en longueur et termine seulement à l'avant-dernière place.

A la maison, devant son public, elle aurait voulu faire beaucoup mieux: "Je connais la piste et franchement je suis déçue de ne pas avoir pu faire ce que je voulais vraiment, explique Odile Ahouanwanou. J'ai eu une douleur qui est arrivée au troisième saut donc pour ne pas prendre de risques j'ai arrêté avant les deux derniers sauts."

Un concours qui s'est donc stoppé relativement tôt pour la locale de l'étape qui espère bien retrouver de bonne sensation avant les mondiaux dans 15 jours.