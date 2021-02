Meeting de l'Eure : performances contrastées et un Lavillenie déçu

Le Meeting de l'Eure, organisé chaque année depuis cinq à Val-de-Reuil, a choisi de bel et bien avoir lieu cette année, malgré le manque de public et les conditions sanitaires particulières. Meeting même diffusé sur Internet et à la télévision, grâce à la captation vidéo financée par l'organisation. Dominique Lesoeur, directeur, se réjouissait avant le début : "Les conditions sanitaires ont rendu les choses difficiles. C'était nouveau !" Pour autant, avec un plateau assez relevé, le meeting pouvait faire parler de lui : "Les athlètes sont sur le territoire européen, ils font une série de rendez-vous... Donc ils sont déjà sur place c'est plus facile. Mais c'est sûr que ce plateau mondial contribue à la réussite du Meeting, ce sont des gens de renom qui performent très fort."

En tête d'affiche, Renaud Lavillenie et Floria Guey. Mais les deux n'ont pas du tout véçu la même journée à Val-de-Reuil. L'ancien recordman du monde de saut à la perche n'a pas passé une seule barre, à 5m62, il s'est plaint du manque d'éclairage : "Vous voyez le sautoir ? Et bien moi c'est pareil. Je n'ai pas eu de feeling avec la salle, je n'étais pas venu pour faire ça, donc je suis frustré, sinon je serai resté chez moi."

Floria Guei était tout sourire après sa course au meeting de l'Eure © Radio France - Théophile Pedrola

Globalement, pas de coup d'éclat sur ce meeting, avec des performances généralement dans la moyenne des athlètes. Plus joyeuse, l'ancienne championne d'Europe du 400 mètres, Floria Guei, termine deuxième de l'épreuve. Sourire aux lèvres, elle apprécie le lieu et le fait savoir : "J'ai cette piste, on dit qu'elle est rapide, c'est agréable. Et puis il y a un complexe tout autour qui permet de faire son footing où on veut, c'est génial."

Elle, a priori, reviendra l'année prochaine, pour une édition où, on l'espère, le public pourra faire son retour. Aux dires de quelques bénévoles, cela manquait, dans cette édition particulière, pour pousser les athlètes.