Meeting de Sotteville: du vent et un record de meeting

L'an passé, la 33ème édition meeting de Sotteville s'était déjà montrée venteuse, la 34ème, qui s'est déroulée, ce vendredi 8 juillet, ne l'aura pas moins été. Marquée par un vent de face qui a rendu la tâche compliquée pour les athlètes, la compétition a quand même vu l'un de ses records tomber : Le Sud-Africain Mafori Ryan Mphahlele s'est imposé sur le 1500 mètres en 3:34:31, devant le Français Mael Gouyette, qui fini lui 3ème de la course.

Déception pour Renaud Lavillenie

Autre performance de la soirée : celle de Kurtis Marschall en saut à la perche. Auteur d'un jolie concours, l'Australien a bien failli, lui aussi, battre le record du meeting, établi à 5 mètres 96 et détenu par le Français Renaud Lavillenie. Il a toutefois échoué lors de sa troisième tentative à 6 mètres mais remporte toutefois le concours devant le Philippin Ernest Obiena et le Français Baptiste Thiery, qui a lui battu son record personnel. Cela s'est en revanche beaucoup moins bien passé pour le champion olympique Renaud Lavillenie, avant-dernier après trois échecs à 5m62.

Des Sottevillais contents d'être à la maison

Du côté des locaux de l'étape, pas de surprise ni de grosse performance. En 110m haies, Romain Lecoeur, licencié du Stade Sottevillais, n'a pas pu faire mieux qu'une 8ème place, limité par une vent et une gêne à l'ischio-jambier. "Je suis chez moi, je me devais de courir dans tous les cas même si c'est à 60 ou 70%, a toutefois expliqué le Sottevillais à la fin de sa course. Ca me faisait plaisir de courir quand même. Il y a la famille et les amis et donc de pouvoir montrer que je suis sur le meeting et que je cours c'est toujours plaisant."

Un plaisir partagé par la rouennaise et licenciée elle aussi du stade Sottevillais, Léonie Cambourgs, heptathlonienne et engagée, ce vendredi, sur le saut en hauteur et le 100m haies. "L'ambiance était incroyable. J'ai été portée par mon fan club, il y a avait toute ma famille, savoure la locale de l'étape*. Sur le saut en hauteur, je fais un beau concours car je fais 1m80 et c'était ma rentrée donc je suis plutôt contente. Les haies, c'était très dur avec le vent. Je suis pas spécialiste et quand il y a vent de face ça m'handicape beaucoup. Mais ça fait des courses, des enchainements et surtout j'étais trop contente de courir ici"*

Les gagnants du meeting

Hauteur femmes : Y. Chumachenko avec 1,92 m

Disque féminin : D. Osakue avec 63,34 m

Triple saut hommes : H.F. Zango avec 17,61 m

Perche hommes : K. Marshall avec 5,95 m

100 m (F): M. Ahoure en 11’37’’

100 m (H) : E. Eseme en 10’29’’

100 m haies (F) : C. Samba-Mayela (FRA) en 13’18’’

110 m haies (H) : Iribarne en 13’53’’

400 m (H) : Z. Nene en 45’26’’

400 m haies (H) : R. Sartori en 55,27’’

400 m haies (H): W. Happio (FRA) en 48,87’’

800 m (F): N. Krol en 2’00’’55

800 m (H) : A. Ben en 1’44’’98

1500 m (F): L. Lagat en 4’07’’80

1500 m (H) : M. Mphahlele en 3’34’’31