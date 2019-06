Meeting d'Athletisme d'Herouville : Deux records à défaut de champion olympique en piste

Caen, France

Les risques d'intempéries et le forfait de dernière minute de la tête d'affiche Kerron Clement auraient pu refroidir les organisateurs du Meeting d'Herouville. Ils se montrent assez satisfait de cette 15eme édition.

D'abord parce que le champion olympique américain, malade, à défaut d'être sur la piste a été présent pour les spectateurs. Ensuite parce que le plateau homogène a permis de faire tomber deux records du meeting.

"On ne peut que s'en satisfaire quand on voit l'affluence et l'engouement populaire autour de cette manifestation, explique le président du Meeting Christophe Lemarié. Nous sommes forcément déçus de la non-participation de Kerron Clement mais je tiens à le remercier de sa présence quand même. Il aurait très bien pu prendre la décision de monter dans le premier avion et de retourner en Floride chez lui."

Le marocain Mounaime Sassioui a remporté pour la deuxième fois de suite le 3000m steeple en améliorant d'un peu moins de trois secondes le record précédent du meeting en 8 minutes 22 secondes et 66 centièmes.

En saut en hauteur, l'Ukrainienne Yuliya Chumachenko a effacé une barre d'1m91, améliorant de 3 cm le record du meeting établi il y a douze ans par la Russe Irina Glavatskikh.

Chez les Normands, la caennaise Eloïse Gennissel a battu son record personnel pour accrocher la deuxième place du podium. Une performance qui devrait lui suffire pour obtenir son ticket pour les championnats de France Elite

Eloïse Gennissel a amélioré de trois centimètres son record © Radio France - Olivier Duc

"Je l'avais déjà battu récemment aux départementaux. Cela prouve que je suis en forme cet été. Il ne me manque plus que quelques centièmtres pour faire 4m10."