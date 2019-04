Mélanie de Jesus dos Santos, double championne d'Europe de gym : "je commence à peine à réaliser"

Mélanie De Jésus Dos Santos est l'invitée du Débrief ce lundi soir sur France Bleu Saint-Etienne Loire. A peine rentrée de Pologne, la Martiniquaise de 19 ans installée dans le Forez a pris le temps de nous donner son sentiment.

La pensionnaire du Pole France de Saint-Etienne rentre avec deux titres de championnes d'Europe : médailles d'or au concours général et au sol dont elle était tenante du titre, ainsi que l'argent à la poutre devant sa partenaire d'entrainement Lorette Charpy.

Je suis vraiment contente. Je commence à peine à réaliser maintenant que je suis rentrée à Saint-Etienne. Mentalement, c'était difficile. Il fallait être forte. Physiquement, j'étais bien mais c'est dans la tête que ça s'est joué et ça fait plaisir. Je suis bien entourée par mes entraîneurs, Monique et Eric Hagard, et entre nous, les filles, on s'encourage aussi.