Mélanie De Jesus Dos Santos et Lorette Charpy à nouveau en stage chez la star Simone Biles

Saint-Étienne, France

Mélanie De Jesus Dos Santos et Lorette Charpy partagent leur semaine d'entrainement avec LA super star internationale de la gym. Comme l'année dernière, la championne olympique américaine Simone Biles les reçoit chez elle cette semaine à Houston. Au total, six athlètes de l'équipe de France féminine de gymnastique ont fait le déplacement dont nos deux championnes stéphanoises.

Mélanie De Jesus Dos Santos : "Beaucoup de filles auraient aimé être à notre place"

Championne d'Europe en titre au concours général et au sol, Mélanie De Jesus Dos Santos (19 ans) est ravie de partager à nouveau du temps avec son idole.

"Ça fait plaisir! L'année dernière déjà, on avait passé de bons moments. Ça apporte beaucoup de choses. On regarde comment elle s'entraîne et on essaie de faire un peu pareil. Beaucoup de filles auraient aimé être à notre place. Mais on n'est pas en vacances. On fait des complets, on enchaîne les séances pour préparer les championnats du Monde qui arrivent."

Préparer les Mondiaux programmés en octobre

Arrivées lundi, les Françaises repartent ce samedi. Une semaine de stage avec des entraînements intenses pour préparer les championnat du monde de gymnastique artistique qui auront lieu à Stuttgart, en Allemagne, du 4 au 13 octobre prochain avec, en jeu, les tickets de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine.