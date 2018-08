Normandie, France

Les pilotes de Formule 1 sont en vacances depuis le Grand Prix de Hongrie (29 juillet). Mais les agents ne chôment pas et le mercato des pilotes a rarement été aussi animé ! L’annonce ce jeudi du départ de Carlos Sainz vers McLaren devrait profiter à Pierre Gasly, le Normand désormais débarrassé de son principal adversaire pour un volant chez Red Bull en 2019.

Ricciardo et l’effet domino

Le Rouennais est désormais le grandissime favori pour prendre le baquet de Daniel Ricciardo, l’Australien qui a lancé ce mercato un peu fou en signant -à la surprise générale- chez Renault. Red Bull a l’habitude de recruter exclusivement dans sa filière. Donc la course à la succession de Ricciardo se limitait à deux pilotes : Sainz (prêté chez Renault) et Gasly (chez Toro Rosso, l’écurie junior de Red Bull). La voie royale s’est libérée aujourd’hui avec ce choix de l’Espagnol d’aller chez McLaren pour y remplacer son compatriote Fernando Alonso.

Malgré ses quatre saisons d'expérience en Formule 1, Sainz savait de toute façon qu'il n'était pas certain de décrocher ce volant avec l'écurie régulièrement troisième du championnat du monde constructeur.

Gasly boosté par ses bons résultats

Au début de cette saison 2018 Gasly n’aurait certainement pas été dans le match avec Sainz. Mais le Normand a signé des courses remarquables sur les rares circuits où sa Toro Rosso - Honda était moins handicapée par son déficit de puissance moteur. Et les 26 points cumulés lors des Grands Prix de Bahreïn, Monaco et Hongrie ont marqué les esprits. Un sans-faute salué par les hauts dirigeants de Red Bull donc sauf énorme (et décevant) coup de théâtre, le Normand devrait rapidement se voir promu dans l’écurie numéro 1, avec une monoplace en mesure de jouer plus régulièrement une place dans le top 10. Confirmation peut-être dès le Grand Prix de rentrée : en Belgique à partir du 23 août.