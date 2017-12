Les joueuses du Metz Handball se sont facilement imposées 32 à 20, samedi 30 décembre face à Nice. Pour le public, l'enjeu sportif était passé un peu au second plan; les 5 200 spectateurs, un record, sont venus saluer le retour des six récentes championnes du monde.

Metz

La fête pour le retour sur les terrains des six championnes du monde aurait eu lieu dans tous les cas aux Arènes de Metz. Mais la large victoire 32 à 20, samedi 30 décembre, des joueuses du Metz Handball face aux redoutables niçoises n'a rendu la soirée que plus belle.

5 200 personnes ont participé à cet événement, puis à la fête en l'honneur des championnes après le match.

Un record cette saison. De parole de supporteurs, une telle affluence "N'existe pas en championnat, ce n'est que pour des rencontres de Coupe d'Europe", raconte Jean-Claude, qui vient un match sur deux encourager les jaunes et bleues. Ce soir, il n'a pas hésité à venir, "Pour les voir", nos fameuses tricolores sacrée le 17 décembre en Allemagne.

La forte affluence avant la rencontre aux Arènes de Metz. 5 200 personnes ont assisté au match, samedi 30 décembre. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Après la rencontre, une cérémonie était organisée pour présenter les médailles des championnes du monde. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

"Je suis fière d'elles"

Avec son maillot floqué Manon Houette, Audrey a fait des kilomètres pour venir depuis Forbach. Son fils de deux ans est présent pour la première fois: "Quand il les voit à la télé, il n'arrête pas de crier "Allez Metz! Allez Metz!"".

Côté relève, l'avenir semble assuré. Lisa et Julie, du club de handball d'Amnéville et Mélissa et Mandy, du club de Montigny-lès-Metz prennent les joueuses comme des exemples: "Je suis fière d'elles", explique l'une; "Plus que fière", rajoute une autre. Histoire de donner des idées d'une carrière professionnelle?

"On a la chance d'avoir des joueuses avec des têtes plutôt bien faites"

A la fin de la rencontre, les photos et autographes sont plus nombreux que d'habitude. La pivot des Dragonnes et de l'équipe de France Béatrice Edwige doit se plier au jeu. Avec plaisir. Et humilité: "On est contentes de retrouver nos Arènes, ce soir c'était plein. Peut-être pas seulement pour voir les championnes mais pour toute l'équipe".

Face à Nice, les Mosellanes ont pu compter sur la Slovène Ana Gros pour porter l'équipe, auteure de dix buts: "C'est dur de rejouer après un mois et demi séparées", commence celle qui était également avec son équipe au mondial, comme les françaises. "Mais tout le monde s'est donné à fond, comme le public. Bénéfique pour la suite".

Metz, leader, domine sans trembler Nice, troisième, sur le score de 32 à 20. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Car cette rencontre avait tout du piège. Après les championnats du monde, coincée entre les fêtes, la fatigue, etc. Emmanuel Mayonnade, l'entraîneur, loue le professionnalisme des joueuses

On a la chance d'avoir des joueuses avec des têtes plutôt bien faites." Emmanuel Mayonnade, entraîneur du Metz Handball

Même si le coach se montre méticuleux et perfectionniste jusqu'au bout: "Il faut que l'on trouve plus de constance, on a eu des périodes négatives. On peut accepter de prendre un but, peut-être un deuxième d'affilé, mais après faut stopper l’hémorragie au plus vite".

Ecoutez Emmanuel Mayonnade, l'entraîneur méticuleux et perfectionniste du Metz Handball. Copier

Des axes de travail pour la suite. Solide leader en championnat avec quatre points d'avance, Metz se déplace le 3 janvier contre Bourg-de-Péage, avant de recevoir à la maison le 13 janvier Fleury Loiret Handball.

Mais l'objectif cette saison c'est surtout la Ligue des champions, et le dernier carré de la compétition...ambitions affichées, après une année 2017 déjà pas avare en réussites.