Meurthe-et-Moselle : Julien Barbier bat le record du monde d’altitude en paramoteur

Julien Barbier a fait tomber ce lundi soir avec son paramoteur le record du monde de vol en altitude. En atteignant 5 700 mètres, le Lorrain fait mieux qu’un pilote américain qui était monté à 5 386 mètres.

Record du monde de vol en altitude battu pour Julien Barbier : avec un alti-variomètre qui indique 5 700 mètres, le paramotoriste originaire de Goviller a fait mieux que les 5 386 mètres d’un pilote américain. Il était 20h37 ce lundi soir quand Julien Barbier avec son paramoteur touchait le plancher des vaches du plateau de Pont-Saint-Vincent. Une salve d’applaudissement et une haie d’honneur des amis et des partenaires venaient saluer l’exploit de Julien Barbier :

Mémorable, tout comme son aventure qui a débuté il y a trois ans. Après une minutieuse préparation physique, technique et mentale, Julien Barbier a décollé à 17h30 ce lundi. Son ascension s’est faite par palier. Pendant une demi-heure, le Lorrain a choisi de voler sous les 1000 mètres, afin de rester face au vent et de parvenir à la verticale de la base de Nancy Ochey ou il a commencé sa montée pour atteindre 4000 mètres :

Arrivé à 4000 mètres je n’y croyais plus. Le moteur commençait à givrer. Les zones de descendances étaient plus nombreuses que les zones d’ascendances. Des conditions que je n’avais jamais connues pendant mes entraînements. Je me suis dit que ça sentait le roussi, et finalement la magie a opéré et j’ai trouvé des zones d’ascendances malgré un moteur qui continuait à ratatouiller et le manque d’oxygène.»