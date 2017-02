Meurthe-et-Moselle : le rapide défense fait pour refuser et résister

Les adeptes du rapide défense sont de plus en plus nombreux. Cette discipline de self défense créée en 1999 par le Nancéien Vincent Rocca a séduit hommes et femmes grâce à son approche concrète des situations.

Avoir la capacité de répondre à certaines situations de tensions, voilà pourquoi Vincent Roca a imaginé le rapide défense en 1999. Depuis, la discipline a fait des émules auprès d’un public masculin et féminin. Son atout, la réalité des situations que chacun peut rencontrer dans un environnement électrique :

L’objectif est de contextualiser au maximum les situations afin qu’elles soient transposées dans la réalité de tous. Pour parvenir à adopter la bonne attitude, il faut un entraînement régulier et une grande discipline.»

Voilà à quoi ressemble le rapide défense.

Cette détermination est palpable lors des séances. Ils sont en moyenne une soixantaine à écouter les conseils de Vincent Roca et de ses formateurs. Certains pratiquants sont venus parce qu’ils ont vécus de près ou de loin des menaces ou des agressions. D’autres préfèrent se prémunir au cas où. Tous sont là pour agir :

Dans les deux cas, les personnes ont pris conscience du danger. Notre job sera de les éduquer à faire face aux risques et à ne pas les surestimer, tout en maîtrisant la peur qui est un sentiment normal dans ces situations. Quelqu’un de courageux n’est pas celui qui n’a pas peur. Mais c’est celui qui sait maîtriser cette émotion.»

Le rapide défense a trouvé son public. - @rapidedéfense

Un travail physique et mental au bénéfice certain. Le rapide défense du Nancéien Vincent Roca est pratiqué aujourd’hui dans toute la France par un public venu de tous horizons. Professionnels de la sécurité et de la santé mais aussi sportifs, étudiants ou mères au foyer se confrontent pendant les exercices, non pas pour réaliser l'impossible mais pour se former à résister et à refuser en cas d’agression.

Ecoutez le reportage sur le rapide défense dans la Lorraine au grand air.