Lunéville, France

Théo Curin vient de boucler à Mexico les championnats du monde de natation handisport avec deux médailles d’argent sur 100 et 200 mètres nage libre. Cette deuxième médaille, Théo Curin l’a obtenue sur sa course favorite et sur une distance qui l’avait déjà vu se distinguer lors des Jeux paralympiques de Rio, en septembre 2016, avec une quatrième place :

C’était très frustrant car je m’étais préparé avec mon coach pour faire mieux. Je me suis trop mis la pression et le stress m’a envahi parce que ces JO à Rio étaient ma première grande compétition internationale. Après cette déception, j’avais la rage à l’entraînement et celle-ci m’a servi à préparer les autres compétitions.» À 17 ans, Théo Curin possède déjà une force mentale incroyable

À Mexico, Théo Curin a remporté deux des cinq médailles de la délégation française. Il a également amélioré son record personnel et fini quatrième sur 50 mètres nage libre, derrière le Top 3 des Jeux de Rio. Des performances remarquables pour celui qui n’était qu’un enfant quand il fut amputé des quatre membres après une méningite foudroyante :

J’avais 6 ans quand cela m’est arrivé. Cela a été ensuite très difficile car je n’acceptais pas mon handicap et surtout le regard des gens. Je me renfermais. Ma mère est alors tombée sur le livre de Philippe Croizon, également amputé des quatre membres et qui a traversé la manche à la nage. Elle lui a envoyé une lettre pour lui raconter notre histoire. Sa réponse est arrivée avec son numéro de téléphone après quelques mois parce qu’il était trop bouleversé pour le faire tout de suite. Nous avons longuement échangé et il a accepté de venir à Lunéville pour que l’on se rencontre. C’est à partir de ce moment-là que j’ai pris conscience que mon handicap était un détail et qu’il fallait que je vive comme tout le monde. Grâce à cette rencontre, j’ai rebondi.»

Philippe Croizon, un homme qui va changer la vie de Théo Curin

Philippe Croizon est également l’homme qui va transmettre au jeune Lunévillois sa passion pour le sport et la natation : «c’était loin d’être gagné au départ, parce que je détestais l’eau, lâche Théo Curin. D’ailleurs ce jour-là, je me souviens que j’étais sorti du bassin très vite. J’étais déçu de mon comportement et quand je suis rentré à Lunéville j’ai demandé à mes parents de m’inscrire à la natation. Pour le résultat que l’on connaît aujourd’hui.»