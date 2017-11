Meurthe-et-Moselle : un double salto pour le club de gymnastique la Rondade de Tomblaine

Le Rondade Salto Tomblaine est à classer parmi les 20 meilleurs clubs français de gymnastique. Depuis sa création, il y a 17 ans, le nombre de licenciés ne cesse d’augmenter. Longtemps à l’étroit, les 487 membres pratiquent désormais dans un nouvel espace de 900 m2.

L’Espace Jean Moulin est un nouvel outil de 900 m2 dans lequel les gymnastes du Rondade Salto Tomblaine s’entraînent. Une récompense pour ce club qui figure dans le top 20 en France et dont la réputation en matière de formation n’est plus à faire. Depuis la création de ce nouvel espace en octobre dernier, le Rondade Salto a enregistré l’arrivée de 87 membres supplémentaires. Au total, ils sont 487 à s’adonner à leur sport favori : «c’est un joyau qui nous permet de travailler dans des conditions idéales, souligne Sophie Hoelter éducatrice sportive à la ville de Tomblaine. Nos gymnastes n’attendent plus quand il s’agit de répéter les exercices.»

Le Rondade Salto Tomblaine compte de nombreux titres

Grâce à cette salle confortable et très bien équipée, le club tomblainois va poursuivre son œuvre : façonner les futurs champions sans négliger les gymnastes qui viennent pour le loisir. Une cohabitation réussie depuis la création du club en 2000. «Nous sommes attentifs à la notion de plaisir pour tous les licenciés. Cela contribue à l’ambiance familiale qui se dégage dans le club, aime rappeler Sophie Hoelter.»

La formation est une spécialité du Rondade Salto Tomblaine - @RONDADESALTO

Une vision qui n’empêche pas le Rondade Salto Tomblaine d’être performant au plus haut niveau. Grâce à ses 80 gymnastes qui concourent en individuels ou par équipes, le club est plusieurs fois champion de France. Des performances qui tirent tout le groupe vers le haut. Actuellement, six gymnastes visent le Graal : «depuis 2015, nous avons intégré le dispositif régional d’accession au haut niveau (DRA), équivalent des ex-pôles. Avec ces gymnastes, qui sont les meilleurs en France dans leur catégorie d’âge, nous travaillons avec le Centre d’Education Populaire et de Sport (CREPS) de Nancy et le Comité Régional de gym pour les amener aux JO de Paris en 2024, annonce sophie Hoelter.» Un objectif ambitieux mais réalisable au vu de l’implication de tous les acteurs qui font du Rondade Salto Tomblaine un des clubs les mieux structurés en France.