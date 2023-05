Michaël Llodra à Beaune par amour du tennis et du vin

Voila de quoi rendre jaloux tous les clubs de tennis de la région et même bien au delà. L'équipe de Beaune compte un champion du monde parmi ses licenciés, et pas n'importe lequel : Michaël Llodra, ancien N°1 mondial en double, vainqueur du tournoi de Wimbledon en 2007 et médaille d'argent aux JO de Londres en 2012 joue désormais avec le maillot bleu marine du TC Beaune.

Michaël Llodra habite Bordeaux ,et si il a pris sa licence en Côte-d'Or, ce n'est pas un hasard. "Je me suis lié d'amitié avec Benoit Briffault le président du club, et au fur et à mesure de nos rencontres, il a su me persuader de m'inscrire ici" confie le célèbre gaucher du tennis français. "Il faut dire que mes activités m'amènent souvent en Bourgogne. Je suis caviste à Bordeaux et négociant en vins pour les particuliers. Cela fait 20 ans que je me passionne pour ce milieu. Evidemment, il y a des pépites en Côte-d'Or, avec la Côte de Beaune où l'on a de magnifiques terroirs, ainsi que sur les Côtes de Nuits. Il y a de quoi se régaler sur toute la région."

Attention, ca va frapper... fort avec le maillot de Beaune sur les épaules © Radio France - Olivier Estran

"Il place la balle où il veut..."

Sur les courts, ce sont ses supporters qu'il régale. Et ses adversaires qu'il épuise. Michaël Llodra dispute ce mois-ci une compétition par équipes, avec des matches chaque weekend jusqu'au 21 mai. Ce dimanche 7 mai, il dispose sans trop forcer de son adversaire du moment: Lucas Guyon, un jeune joueur du Creusot qu'il affronte en simple. Le score est sans appel avec une victoire 6/3-6/1. "Au début, on a même peur d'être ridicule" sourit le vaincu sans aucune amertume, "mais j'ai quand même réussi quelques bons échanges. Et puis, il est sympa, en fin de match, il me remet la dernière balle, alors que j'avais déjà perdu. Ce qui est redoutable, c'est qu'il met la balle où il veut. On ne sait jamais où il va la placer. Mentalement, je suis rincé ! Cela reste quand même un super moment, car j'ai 28 ans et j'ai grandi en regardant ce joueur à la télé. C'est quelque chose que de jouer contre Michaël Llodra."

Un revers qui reste redoutable © Radio France - Olivier Estran

"Quand il n'est pas là, les adversaires sont déçus !"

"Allez Micka ! encore un set !" Sur le bord du terrain, il y a des encouragements de la part des membres du club comme des visiteurs et on sort son téléphone pour filmer quelques échanges. "C'est top d'avoir un joueur de ce niveau, ça nous amène du monde" assure Charlotte Buffet, la secrétaire du club. "Evidemment, cela commence à se savoir autour de nous car le tennis c'est un petit monde. La semaine dernière, notre équipe est allé jouer à l'extérieur, et Michaël n'etait pas présent, les adversaires ont été drôlement déçus !"

On filme quelques échanges © Radio France - Olivier Estran

En double, Michaël Llodra fait équipe avec Niels Vacher, un jeune joueur de 16 ans originaire de Givry (Saône-et-Loire). "Il est très sympa sur le terrain et nous donne des conseils pour bien se placer. Forcément ça pousse à bien jouer et c'est une belle expérience. Je ne m'attendais pas à une telle rencontre. Pour moi, c'est avant avant tout le champion que l'on voit aujourd'hui à la télé comme consultant pour Roland Garros. Et là je joue avec !"

"On ne va pas se mentir, on a bien l'intention de remporter ce championnat par équipes" complète Michaël Llodra, "et pourquoi pas l'année prochaine le disputer au niveau national."

Niels Vacher, partenaire en double d'un champion du monde ! © Radio France - Olivier Estran

Le TC Beaune compte 400 licencié.e.s. Son équipe féminine joue déjà au niveau national , et celle des garçons un cran en dessous, en niveau pré-national. Le championnat par équipes se poursuit jusqu'au 21 mai.

