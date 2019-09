Michael Schumacher hospitalisé à Paris

Le septuple champion du monde allemand de Formule 1 Michael Schumacher a été pris en charge à l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris lundi après-midi pour "un traitement dans le plus grand secret", selon Le Parisien.

Le septuple champion du monde allemand de Formule 1 Michael Schumacher, photographié en 2012 au Brésil, un an avant son accident

Paris, France

Le septuple champion du monde allemand de Formule 1 Michael Schumacher, grièvement blessé à la tête à Méribel dans les Alpes fin 2013, a été admis ce lundi à l'hôpital parisien Georges-Pompidou pour y subir "un traitement dans le plus grand secret", selon Le Parisien. Contactée par l'AFP, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) n'a "ni confirmé, ni infirmé" cette information qui "relève du secret médical". L'entourage de l'ancien pilote âgé de 50 ans n'a pas souhaité réagir non plus.

Selon Le Parisien, Michael Schumacher a été accueilli au sein de l'unité de surveillance continue du service de chirurgie cardiovasculaire du professeur Philippe Menasché, "pionnier de la thérapie cellulaire pour soigner l'insuffisance cardiaque".

Il "bénéficie de perfusions de cellules-souches qui sont diffusées dans l'organisme afin d'obtenir une action anti-inflammatoire systémique, c'est-à-dire dans tout l'organisme", rapporte le quotidien qui précise que "le traitement devrait démarrer ce mardi matin, le patient devant quitter l'hôpital en principe mercredi".

L'ancien pilote n'a pas été vu en public depuis son accident il y a six ans et son entourage ne communique aucune information sur son état de santé.