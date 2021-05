Stade toulousain, TFC : "Un impact symbolique" sur la ville de Toulouse, selon un sociologue du sport

C'est une semaine capitale qui s'ouvre ce lundi 17 mai pour l'avenir des clubs toulousains. D'un côté, les Violets du TFC disputent leur premier match de barrage vendredi pour tenter de remonter en Ligue 1, après un match nul à Dunkerque samedi. De l'autre, le Stade toulousain qui va s'envoler pour Twickenham pour disputer samedi la finale de la Champions Cup face au Stade rochelais. Mais comment ces clubs qui brillent sur la scène nationale et européenne servent-ils la ville de Toulouse ? Réponse avec le sociologue Michel Koebel, professeur de sociologie à la faculté des sciences du sport de Strasbourg.

Quel est l'impact principal sur une ville comme Toulouse quand ses clubs brillent au niveau national, voire européen ?

D'une manière générale, les grandes villes françaises, les métropoles, et même les villes moyennes misent sur certaines spécificités qui sont présentes sur leur territoire, comme le sport, pour une question de notoriété et d'attractivité. Donc c'est avant tout une certaine fierté pour une partie de la population. Et donc, ça ne peut qu'intéresser le personnel politique local d'investir là-dedans. Donc, je pense que l'impact est surtout symbolique et sur le fond, les hommes politiques qui investissent là-dedans, pour eux c'est un retour sur investissement, surtout d'un point de vue électoraliste. Mais il ne faut pas croire que les élus ne pensent qu'à ça en promouvant le sport. Ils pensent aussi à la création de clubs de supporters, ça fait aussi quelque part une façon d'investir pour la population en fonction de ses souhaits.

Est-ce que cette notoriété utilisée par les élus ruisselle sur tout le reste de la population ?

Déjà sur ceux qui supportent ces clubs, bien sûr. Ensuite il y a souvent une pression de la part des clubs supporters parce qu'ils sont organisés et ont un impact sur les décisions politiques, même si elles sont le fait d'une minorité de la population. Mais d'une manière générale, quand un club d'une ville qui porte le nom de la ville remporte un championnat, ça marque la population, elle est fière et on se rappellera plus souvent des victoires que des défaites. Une victoire pourrait être ressassée et remémorée pendant 10 ans ou 15 ans, alors que les défaites, on les oublie très vite. Je pense qu'effectivement, c'est pour ça que les politiques financent d'une manière générale le rugby ou le foot en France depuis des décennies. C'est parce que quelque part, ça correspond. Le club représente l'identité territoriale, qui est également représentée par l'élu. C'est presque logique qu'ils investissent de l'argent dans ce type de structure.

Avec cette finale européenne en Champions Cup, cette notoriété dépasse les frontières ?

Oui mais Toulouse par exemple brille déjà par bien d'autres choses. Mais parfois, des petites villes ne peuvent espérer avoir le 20 heures de TF1 ou de France 2 que parce qu'il y a un petit jeune qui était dans un club quand il était enfant et qui devient champion olympique, par exemple. On a vu souvent des directs à l'occasion d'une grande compétition internationale se faire dans le village même avec des supporters, avec le maire qui est présent et qui évoque le passé de cet athlète, qui marque toute la fierté de la population. Parfois, le sport peut être l'unique moyen pour une entité moins importante qu'une métropole de briller au niveau national ou parfois international. Pour les plus grandes villes comme Toulouse, toute occasion de briller au niveau national ou international est bonne à prendre. Donc je pense que le sport est en première ligne là-dedans.

Quel est l'impact économique pour les grandes villes avec cette notoriété obtenue par le sport ?

Il n'a pour l'instant jamais été prouvé. Regardez par exemple les Jeux olympiques. On parle toujours de l'impact économique et de toutes les retombées économiques d'un tel investissement. Mais regardez ensuite, une fois que les Jeux olympiques sont passés, quelles sont les véritables études faites sur l'impact économique. C'est extrêmement rare et en général elles sont plutôt mitigées sur l'impact économique. L'impact peut même être négatif quand certains sites sont à l'abandon depuis des dizaines d'années, lorsque les Jeux olympiques sont passés, et que les promesses annoncées au moment de la candidature et avant les Jeux olympiques ne sont jamais tenues. Elles ne sont même pas évaluées. L'investissement que représenterait une étude de l'impact économique de ces grands événements n'est jamais fait, ou quasiment jamais.

Est-ce que, quand une ville brille par ses clubs locaux, cela peut créer une concurrence avec d'autres métropoles ?

Bien sûr. De toute façon, le sport de compétition est un affrontement identitaire. Ça peut être un affrontement entre villes, un peu comme pour le rugby et pour le foot au niveau national. Et ça peut être un affrontement identitaire au niveau des nations lorsqu'il s'agit des Jeux olympiques ou de compétition internationale. Et pour celui qui remporte la mise, ça va renforcer le nationalisme ou le localisme.