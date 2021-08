Midi-Pyrénées : qui sont nos athlètes aux JO paralympiques ?

Après les Jeux Olympiques, c'est au tour des Jeux Paralympiques. Les premières épreuves démarrent ce mardi 24 août; elles s'étaleront jusqu'au 5 septembre. Découvrez nos athlètes paralympiques de l'ex-région Midi-Pyrénées qui concourent à Tokyo.

Athlétisme

Dimitri Pavadé, du club Athlé 632 (qui regroupe plusieurs commune de l'agglomération toulousaine), dispute l'épreuve de saut en longueur. Il a remporté la médaille d’argent lors des championnats du monde para-athlétisme à Dubaï en novembre 2019. ​​​​​​

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Natation

Ugo Didier, du Cercle des nageurs de Cugnaux. Il concoure aux Jeux Paralympiques de Tokyo sur le 100 mètres dos et 400 mètres nage libre. A 19 ans, il est a déjà décroché le titre de champion du monde du 100 m dans sa catégorie en 2017, et de champion d’Europe en 2018.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Rugby fauteuil

Trois joueurs du Stade Toulousain Handisport sont retenus dans l'équipe de France :

- Jonathan Hivernat, capitaine du Stade Toulousain Handisport, et capitaine de l'équipe de France lors de ces Jeux Paralympiques.

- Mathieu Thiriet, joueur Stade Toulousain Handisport

- Rodolphe Jarlan, joueur Stade Toulousain Handisport.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Football

Niang Babacar, joueur de Cécifoot toulousain, est retenu en équipe de France. L'attaquant joue dans la ville rose depuis 2014. Sous le maillot de la France, il a déjà remporté la médaille d'argent aux championnat d'Europe en 2019.

Escrime

Maxime Valet, toulousain. Il est double médaillé de bronze aux JO Paralympiques de Rio en 2016 ( au fleuret en individuel et par équipe). Il est engagé à Tokyo sur quatre épreuves : le sabre en individuel, le fleuret en individuel et en équipe, et l'épée en équipe.