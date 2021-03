Mike Horn : "Tu es foutu si tu n'arrives pas à réchauffer ton corps"

Depuis 30 ans, Mike Horn parcourt la planète en quête de sensations fortes à travers des expéditions en terrains hostiles. L'explorateur a titillé la mort à maintes reprises, comme lors de sa dernière aventure en Arctique, en 2019.

Le frisson, les coups durs, les engelures, les attaques animales... et humaines, Mike Horn a tout connu en trois décennies d'expéditions diverses à travers le globe. Sa dernière en date remonte à 2019. Avec son compagnon de route, le norvégien Børge Ousland, il s'engage dans une traversée de l'Arctique qui a failli lui coûter la vie. Dans Planète Liza, il explique à Bixente Lizarazu comment ils se sont d'abord laissés surprendre par une couche de glace beaucoup plus fine qu'escomptée.

La chaleur d'une eau à – 2°C

Mike Horn avait déjà tâté de la glace lors de précédents périples en 2009 et 2016 (Arctique et Antarctique). Malgré cela et une bonne préparation, lui et Børge Ousland se rendent compte après un mois de ski que "la glace n'est pas aussi épaisse qu'avant". Plongés dans le noir à cette période-là de l'année au pôle Nord, les deux compères ont conscience qu' "à chaque moment, tu peux tomber dans l'eau".

Et quand l'eau fait – 2°C alors qu'il fait – 40°C à l'extérieur, la première chose que l'on ressent selon Mike Horn, c'est : "Waoow, il fait chaud !".

Prise de risque maximale

Si l'aventurier sud-africain-suisse connaît cette sensation, c'est qu'il y a goûté ! Pendant près de 90 jours seuls dans l'Arctique, les deux compères ont épuisé leurs provisions de nourriture. Ils doivent alors prendre des risques et Mike Horn décide de s'engager sur la fine couche de glace pour éviter de la contourner et perdre du temps. Et crac ! À un moment donné, la glace se brise et Mike Horn est entraîné vers le fond avant de réussir à remonter sur la glace plus solide.

Il faut réagir très vite après l'accident pour contrer le risque d'hypothermie : son ami Børge monte la tente, Mike Horn enlève tous ses vêtements, protège son corps sous une couverture de survie avant que les deux n'allument deux réchauds pour éviter le pire.

Une nouvelle journée de chance

Mike Horn semble être né sous une bonne étoile ce 16 juillet 1966 à Johannesbourg. Au moment de sa chute dans l'eau glacée, il ne reste que quelques jours aux deux aventuriers avant de rejoindre le bateau venu les récupérer. Il pourra donc plus facilement se remettre du froid intense dans lequel il a plongé son corps quelques longues minutes en Arctique. Mike Horn le reconnaît humblement : "Ça, c'est encore la chance que j'ai eue... Une journée de chance dans ma vie d'explorateur".