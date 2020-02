Milko Potisek s'impose sur l'Enduropale au Touquet

Pourtant de retour d'une blessure, le pilote nordiste a mené la course e bout en bout au guidon de sa Yamaha. Cette 45ème édition, marquée par des conditions météo difficiles, a battu un record de participations: 1.260 pilotes engagés.

Cette 45è édition s'est courue sous le vent et la pluie

Le Touquet-Paris-Plage, France

Déjà vainqueur en 2018, Milko Potisek s'est imposé de nouveau à l'Enduropale du Touquet. Le motard originaire de Cassel a survolé la course, malgré le vent et la pluie, et ne s'est pas laissé démonté malgré 3 chutes.

Dans le brouillard, il a franchi la ligne d'arrivée avec plus de deux minutes d'avance sur le Belge Jérémy Van Horebeek. Le Britannique Nathan Watson termine à la 3è place.

Le nordiste ne partait pourtant pas favori car il manquait d'entraînement à cause d'une fracture au doigt en début de saison. Cette 45ème édition a d'ailleurs été marquée par l'absence de nombreux favoris comme Adrien Van Beveren, blessé sur le Dakar. Le bras en écharpe, le nordiste est venu saluer la victoire de son camarade de Yamaha.