Mille jeunes au Mondial de pétanque à Romans-sur-Isère

Le claquement des boules de pétanque n'a pas fini de se faire entendre à Romans-sur-Isère entre le 13 et le 16 juillet prochain. Pour la 3e année consécutive, la pétanque romanaise organise le Mondial jeunes avec plus de 330 équipes et mille jeunes âgés de 6 à 17 ans. Les meilleurs de la discipline seront au rendez-vous, pour préparer notamment les championnats du monde qui auront lieu à la fin de l'année. L'équipe nationale de Monaco, l'équipe de France, la Belgique, la Suisse ou encore la Guadeloupe font parti des équipes engagées pour cette compétition.

Le 13 juillet sera consacré au mondial de tête à tête, le 14 juillet le mondial de doublette, la triplette le samedi 15 juillet et les parties finales auront lieu le dimanche 16 juillet à partir de 8h30.