MMA : l'UFC Paris diffusé en clair sur la chaîne l'Équipe

Pour sa première venue en France, l'UFC, la plus prestigieuse organisation de MMA au monde, propose notamment un combat avec Ciryl Gane (à droite), porte-étendard de la discipline dans l'Hexagone. (Illustration)

C'est une première en France. La soirée UFC Paris du 3 septembre, événement d'arts martiaux mixtes (MMA) organisé par l'entreprise américaine, sera retransmise en clair sur L'Équipe, a annoncé la chaîne jeudi. "Pour la première fois, l'UFC sera diffusé en direct sur une chaîne en clair, avec en prime la présence de la star française Ciryl Gane", s'est félicité la chaîne dans un communiqué. L'événement organisé à l'AccorArena de Paris sera également diffusé sur RMC Sport, détenteur des droits payants de l'UFC en France.

Longtemps interdit dans l'Hexagone, finalement légalisé en février 2020, le MMA est un sport de combat extrême qui permet coups de pied, poing, genou et coude, ainsi que coups au sol, étranglements et clés à l'intérieur d'une cage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quatre millions de fans en France

Pour sa première venue dans le pays, l'UFC, la plus prestigieuse organisation de MMA au monde, proposera en affiche de la soirée un combat dans la catégorie des poids lourds entre Ciryl Gane, porte-étendard de la discipline en France, et l'Australien Tai Tuivasa.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"L'attente d'un tel événement sur le sol français était extraordinaire et nous savions que nous devions permettre au plus grand nombre d'assister à cet événement historique", a déclaré David Shaw, vice-président de l'UFC. L'organisation revendique près de quatre millions de fans en France, dont de nombreux jeunes, conquis grâce à internet et aux réseaux sociaux.