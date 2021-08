MMA : le Vendéen Ciryl Gane entre dans l'histoire des sports de combat

Performance majuscule pour le poids lourd français Ciryl Gane. Le natif de La Roche-sur-Yon a conquis une première ceinture mondiale, par intérim, en battant ce samedi 7 août à Houston l'Américain Derrick Lewis dans un combat comptant pour l'Ultimate Fighting Championship (UFC).

Cyril Gane, invaincu en MMA

À 31 ans, "Bon Gamin", comme on le surnomme, reste invaincu en arts martiaux mixtes (MMA) et peut désormais envisager une chance mondiale face au Camerounais Francis Ngannou, champion depuis fin mars des poids lourds de l'UFC, qui a décidé de prendre quelques mois de repos. "On sait très bien que le champion, c'est Francis, et si je veux unifier les ceintures, il faut que je combatte contre Francis et que je gagne", a réagi Gane sur RMC Sport après sa dixième victoire en MMA, dont sept pour le compte de l'UFC, la plus prestigieuse des organisations de MMA.