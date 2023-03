Mobilisation contre la réforme des retraites : le marathon de Paris est maintenu ce dimanche

Aucun changement de parcours, ni d'horaires : la 46ème édition du marathon de Paris aura lieu telle qu'elle a été annoncée. Amaury Sport Organisation (ASO), l'organisateur de l'évènement dément ce lundi à France Bleu Paris les rumeurs d'annulation liée à la mobilisation contre la réforme des retraites.

Le grand départ aura lieu dimanche depuis les Champs-Elysées, à 7h55 pour la course handisport, et à 8h15 pour le peloton, avant de passer devant la place de la Concorde, l'Opéra Garnier, revenir dans la rue de Rivoli, le musée du Louvre et l'Hôtel de Ville. Cette année, après avoir traversé le Bois de Boulogne, les coureurs reviendront dans le 16ème arrondissement pour se diriger vers le Trocadéro. Le marathon de Paris sera à vivre sur France Bleu Paris.