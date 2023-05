"Mon plus beau souvenir ? Le premier match dans les arènes" raconte Alain Portes, ancien de l'USAM

"Le handball de père en fils", 200 pages pour se plonger dans les souvenirs d'Alain Portes, 61 ans aujourd'hui et surtout ancien handballeur international français, joueur de l'USAM Nîmes. Un livre qui est né d'un constat : "Toutes les semaines, je me promène à Nîmes, et je suis interpellé par des gens qui me parlent des matches de ma génération. Ils me les racontent et je vois que les scénarios se déforment petit à petit. Alors, je me suis dit : il faut peut-être laisser une trace. Au fil des années, j'ai écrit, j'avais des choses à raconter et puis je me suis lancé."

Un livre dans lequel Alain Portes n'hésite pas non plus à égratigner quelques noms : "Je n'ai pas forcément de comptes à régler, mais quand on a le parcours que j'ai, en toute humilité, on ne laisse pas indifférent. Je me suis dit que c'était l'occasion de dire les choses et dénoncer des comportements qui n'étaient pas dans ma philosophie de vie des sports collectifs", explique l'ancien joueur de l'USAM.

Les hauts et les bas d'une carrière

Il revient notamment sur sa cicatrice la plus profonde : son départ de la sélection de l'Équipe de France en 2016. "Je regrette d'avoir signé, oui. J'étais très bien en Tunisie où j'ai vécu quatre années humaines et professionnelles formidables. Mon pays m'a appelé pour me demander de m'occuper de l'équipe de France féminine. J'ai été sensible à ça, j'ai eu la faiblesse de dire oui et là je suis tombé dans un environnement épouvantable avec des choses auxquelles je ne m'attendais pas, j'ai tout subi. Ça ne prend pas trop de place dans mon livre, parce que j'ai des choses bien plus sympas à raconter."

Et effectivement, quand on demande à Alain Portes son plus grand souvenir de handball : "Le premier match dans les arènes, contre le Benfica de Lisbonne. C'était un match de coupe d'Europe, mais surtout, j'ai pris la dimension de ce qu'était le handball dans ma ville. Il y avait 9.200 personnes sous la bulle alors qu'il n'y avait que 8.000 places numérotées. Les gens me parlent encore de ce match, il y a eu des buts de toute beauté, on s'était qualifié, la salle était vert et blanc, les couleurs de l'Usam, c'est ce qui m'a le plus marqué !"

