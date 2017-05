Mondial de hockey sur glace à Paris : cinq infos sur le hockey qui vont certainement vous surprendre

Le Championnat du monde de hockey sur glace débute vendredi à Paris et à Cologne. La capitale française et la ville allemande coorganisent l'événement qui devrait réunir entre 600.000 et 700.000 visiteurs. À cette occasion, France Bleu vous propose de mieux connaître ce sport, au-delà des clichés.

L'AccorHotels Arena de Paris accueille à partir de vendredi 5 mai 30 matches du Mondial de hockey sur glace, dont deux quarts de finale. La France coorganise l'événement sportif avec la ville de Cologne, en Allemagne. Selon la Fédération française de hockey sur glace, 600.000 à 700.000 personnes sont attendues dans les deux patinoires pour suivre la compétition. Des fans mais aussi certainement de nombreux curieux, car le hockey sur glace reste peu connu en France, et souffre d'une image caricaturale. Ce qui suit va justement vous aider à mieux saisir la réalité de cette pratique.

1. Le sport collectif le plus rapide au monde

Ce sport de vitesse est souvent présenté comme le plus rapide du monde, en tout cas en matière de sport collectif, et en mettant de côté le bobsleigh. La vitesse de patinage est décrite comme "affolante" par la Fédération française, près de 60 km/h. Le palet - ou la rondelle, si vous préférez - va encore plus vite, au-delà des 170 km/h (105 Mph), comme le démontre chaque année le concours de tir le plus puissant organisé par la NHL, la Ligue nationale de hockey, qui regroupe les équipes du Canada et des États-Unis.

Cette vitesse est "une qualité car il se passe toujours quelque chose" sur la glace, commente Marc Branchu, fondateur du site Hockey Archives et auteur de "Histoire du hockey sur glace en France". "Mais cela peut être un défaut, certains spectateurs disent parfois avoir du mal à suivre le palet".

2. Les hockeyeurs ne passent pas leur temps à se battre sur la glace

Le hockey sur glace est souvent considéré comme un sport violent, en raison des bagarres qui éclatent régulièrement entre joueurs dans le championnat nord-américain. Les combats sont effectivement tolérés par la Ligue nationale de hockey, "ça fait partie du folklore", reconnaît Marc Branchu. Mais théoriquement, les joueurs impliqués doivent être sanctionnés. Et les règles sont strictes : dès qu'un joueur est à terre pendant une bagarre, les juges de ligne se doivent d'intervenir. Dans les championnats européens en revanche, ainsi que pour les compétitions internationales - donc pour les Mondiaux - les bagarres sont interdites.

3. Non, tous les bons joueurs ne sont pas Canadiens ou Finlandais

Le Canada est certes le berceau du hockey, c'est là que les premiers matches ont eu lieu à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, le Canada est double tenant du titre mondial et totalise 26 médailles d'or, mais la Russie a aussi un palmarès impressionnant avec 22 sacres en comptabilisant ceux de l'Union soviétique. La Suède, la Finlande, la République tchèque et les États-Unis sont les autres grands nations du hockey sur glace. Mais la France commence à être une rivale sérieuse.

Aujourd'hui les équipes se méfient de la France - Marc Branchu

"Il y a des joueurs français qui son reconnus dans le hockey mondial et qui commencent à inquiéter les autres équipes", explique Marc Branchu. Pour la légende, on peut citer Philippe Bozon, premier Français à avoir joué dans le championnat nord-américain, dans les années 80. Actuellement, trois joueurs français évoluent en NHL, et ils n'y font pas de la figuration. Pierre-Édouard Bellemare a été désigné par les fans de son club, les Flyers de Philadelphie, "joueur qui a joué avec le plus de coeur". Antoine Roussel, ailier des Dallas Stars, est lui l'un des joueurs majeurs de son équipe, en raison de son jeu très physique. Yohan Auvitu, qui joue désormais aussi en NHL, à New Jersey, a lui été élu il y a un an meilleur défenseur de Finlande.

Les autres noms désormais reconnus sur la glace internationale sont ceux de Stéphane Da Costa, joueur du CSKA Moscou, ou encore Cristobal Huet, qui, à 41 ans, est toujours le gardien de l'équipe de France. Ces championnats du monde à Paris et Cologne seront ses derniers, il prendra sa retraite internationale à l'issue de la compétition mais jouera encore avec son club, à Lausanne, en Suisse. Selon Marc Branchu, "aujourd'hui les équipes se méfient de la France", ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années.

A REVOIR : VIDÉO - Avant le Mondial à Paris, le hockey sur glace s'invite à la tour Eiffel

4. Jusqu'à 15 kilos d'équipement

Quand ils montent sur la glace, les hockeyeurs ont des silhouettes imposantes. Cela est dû au plastron et aux coudières qu'ils portent sous leur large maillot afin de se protéger des chutes et des contacts. Leur culotte - non, pas de short en hockey - est également renforcée, chaque joueur porte aussi des jambières et un casque. Un équipement encombrant et qui peut être assez lourd. Celui du gardien peut peser une quinzaine de kilos avec les bottes -ces larges protection qui couvrent les jambes - et le bouclier.

5. "MacGyver", Roch Voisine... et Gérard Jugnot jouent - ou ont joué - au hockey sur glace

Plusieurs personnalités ont joué ou jouent encore au hockey sur glace. Et ça ne date pas d'hier... Ainsi, à la fin du 19e siècle, "le baron Pierre de Coubertin aurait été l'un des premiers à jouer au hockey en France, sur les étangs gelés du château de Versailles, avec une balle", affirme Marc Branchu. Bien avant le fondateur du Comité international olympique, dans les années 1820, le naturaliste Charles Darwin aurait lui aussi manié la crosse, sur une rivière gelée de Shrewsbury, en Angleterre.

Beaucoup plus proche de nous dans le temps, l'acteur américain Richard Dean Anderson, interprète de l'aventurier bricoleur "MacGyver" dans la série du même nom, a joué au hockey étant enfant, et rêvait d'ailleurs de devenir professionnel. Mais son rêve s'est brisé en même temps que ses deux bras lors d'une chute pendant un match, à l'âge de 16 ans. C'est également à l'adolescence et à cause d'une blessure - au genou cette fois - que Roch Voisine arrête la compétition. Mais le chanteur canadien rechausse régulièrement les patins, pour des matches de gala notamment. Et il a mis le hockey en musique : "patiner, c'est ça qui compte", chante-t-il dans son titre "Pour une victoire".

Comme la plupart des Canadiens finalement, Justin Bieber s'est intéressé au hockey dans son enfance. Et il arrive encore à la jeune star internationale de monter sur la glace... Il s'est même invité à un entraînement des Gothiques d'Amiens en septembre 2016.

EXCLUSIF : JUSTIN BIEBER FAIT UN MATCH AVEC LES GOTHIQUES - https://t.co/u7Vn056QNR pic.twitter.com/yG4IjOpp43 — Les Gothiques (@LesGothiques) September 22, 2016

D'après la Fédération française de hockey sur glace, l'acteur français Richard Anconina a également pratiqué le hockey dans sa jeunesse. C'est le cas aussi de Gérard Jugnot, qui aurait été licencié à Boulogne-Billancourt. Toujours selon la fédération, Michel Sardou et Thierry Ardisson seraient de grands fans de hockey.

Le Mondial de hockey sur glace débute vendredi 5 mai. L'équipe de France joue son premier match samedi face à la Norvège, à Paris.