Mondial de pelote : bagarre générale lors de la finale de paleta gomme à Biarritz

Il est rare que les parties de pelote atteignent ce stade de tension. Au Mondial de pelote à Biarritz ce vendredi, une bagarre générale a pourtant éclaté lors de la finale de paleta gomme entre le Mexique et l'Espagne au fronton de Fal. En cause, un différend sur l'arbitrage lors de la troisième et dernière manche. L'Espagne avait remporté la première manche, le Mexique la deuxième. Lors de la manche décisive, les deux pilotari étaient à sept points partout. Sur les images de nos confrères de France 3 Aquitaine , on peut voir qu'une décision de l'arbitre a suscité les huées du public, on voit également les joueurs s'approcher de l'arbitre et l'empoignade survient de part et d'autre du filet entre des membres des délégations des deux nations qui dévalent des tribunes spectateurs vers la cancha. La finale s'est finalement terminée sur une victoire espagnole.

ⓘ Publicité