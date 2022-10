Mondial de pelote : jeudi noir pour la délégation française

Triste jeudi pour la délégation française au Mondial de pelote basque . Sur les quinze demi-finales qu'elle a disputées ce 27 octobre, elle en a remporté... cinq ! La journée a été particulièrement compliquée du côté du mur à gauche de Fal à Biarritz, avec deux défaites en paleta gomme mur à gauche, et autant en frontenis. "On butte sur un plafond de verre concède Christophe Jeleznoff, entraîneur de l'équipe de France masculine de frontenis. En France, nous n'avons que cinq ou six joueurs capables de jouer à haut niveau, et pas de championnat pour progresser, contrairement aux Espagnols par exemple. Sans compter que les autres nations progressent."

ⓘ Publicité

Duel franco-français en Cesta punta pour le bronze

Au Jai Alai d'Aguiléra à Biarritz, les puntistes français ont calé face à leurs homologues espagnols. D'abord Ludovic Laduche et Éric Iraztorza, dans une partie au scenario incroyable. Blessés, les deux joueurs ont dû quitter la kantxa. Mais le règlement n'autorise qu'un seul changement. Jon Tambourindéguy a ainsi dû finir la partie seul face à Lopez et Erkiaga.Dans la deuxième demi-finale, Jean-Dominique Olharan et David Minvielle se sont inclinés au bout du suspens face à Goikoextea et Lekerika, 15-12, 9-15, 10-9. "On est passé à un centimètre de la finale, analyse l'arrière David Minvielle, en référence à la dernière pelote qui a scellé le sort de la rencontre. C'est rageant, il y avait vraiment la place." La finale sera donc 100% espagnole, et la petite finale 100% française .

Ce sont les Espagnols qui trustent la plupart des places, puisqu'on les retrouve au total dans 19 finales, y compris celles en frontball déjà jouées . Mecredi soir, Iker Espinal avait remporté l'or, quand sa compatriote s'était inclinée face à la joueuse Mexicaine . La deuxième nation qui va disputer le plus de finales est le Mexique avec sept rencontres. Les Argentins termine le Top 4 derrière la France, avec quatre finales à disputer.

La France cartonne en trinquet

Sur les cinq finales pour laquelle la France s'est qualifée, quatre sont en trinquet. Au trinquet Berria d'Hasparren, Mathieu Ospital s'est qualifiée en main nue tête-à-tête, et la paire Larralde - Ducassou, sans surprise, en deux à deux. Au Trinquet Moderne à Bayonne, Denis Larretche et Valentin Cambos sont qualifiés en paleta cuir. Toujours au Moderne**, Amaia Etchelecu et Sylvie Halsouet** se sont qualifées en paleta gomme. Seule rescapée du mur à gauche du Plaza Berri, la paire Hourcourigaray - Chatellier a battu l'Argentine en trois manches pour se hisser en finale.

À noter que ce mercredi 26 octobre, Eneko De Paredes et Oihan Borteyru se sont qualifiés pour la finale de Xare au Berria.