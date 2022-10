Mondial de pelote : dix images fortes de cette semaine extraordinaire au Pays basque

Baptiste Ducassou et Peio Larralde, champions du monde en main nue 2x2 trinquet au Berria d'Hasparren.

Au lendemain de la clôture du Mondial de pelote à Biarritz , France Bleu Pays Basque a sélectionné pour vous ce dimanche une série d'images fortes de ces championnats du monde qui se sont tenus du 22 au 29 octobre au Pays basque à Biarritz mais aussi à Bayonne, Bidart et Hasparren.

Sanchez tombe, Ducassou garde son trône

Le Navarrais Luis Sanchez forfait sur blessure en finale de main nue tête à tête. © Radio France - Bixente Vrignon

C’est en larmes que le Navarrais Luis Sanchez a déclaré forfait en finale de main nue tête à tête au trinquet Berria à Hasparren face à Battitta Ducassou vendredi. Après une première manche très serrée, la partie avait été interrompue après une blessure de Sanchez qui menait pourtant 2-1.

Au bout du compte, l’Itsasuar Ducassou a décroché l’or en main nue tête à tête et par équipe (avec l’Hazpandar Peio Larralde). Dans cette spécialité, les Français se sont adjugés cinq médailles d’or.

Parité bien ordonnée

Oihana Sorozabal, Marie Laugié, Aude Laugié et Xana Gonzalez, joueuses de cesta punta, médaillées de bronze lors du mondial de Biarritz Pays Basque 2022, accompagnées de leur entraineur Didier Lopez. © Radio France - Stéphane Garcia

Pour la première fois, des parties de cesta punta féminines se sont disputées au Mondial. Dès l'ouverture du Mondial, une partie de cesta punta a été disputée par des femmes. À l'issue de la compétition , les Françaises sont montées sur la troisième marche du podium tandis que les Espagnoles ont raflé l’or et l’argent.

Pas là

En pala corta, l'équipe de France, tenante du titre, n'a pas pu se qualifier pour la finale. - Marc Mittoux

On ne va pas se le cacher, les résultats de la délégation française ont été mitigés et pour certains, ce Mondial a été une vraie claque. À peine le pied posé sur la cancha, en pala corta, les Français champions du monde sortants ont perdu leur première partie en phase de poule. Ils ont ensuite été sortis en demi-finale (par l'Espagne) et sont repartis avec une médaille de bronze décevante.

Absents volontaires

Manifestation en faveur d'Euskal selekzioa à l'occasion du Mondial de pelote Biarritz 2022. © Radio France - Bixente Vrignon

Basques, ils refusent de jouer sous les couleurs de la France ou de l'Espagne. Juste avant l'ouverture du Mondial, Euskal Selekzioa a organisé une manifestation avec une vingtaine de joueurs et joueuses . Une revendication qui a franchi un cap cette semaine avec le vote d’une loi au Parlement espagnol. Le texte autorise les fédérations basques de surf et de pelote à concourir sous leur propre couleur au niveau international. Les conditions d'accueil de la fédération basque de pelote , distincte de la fédération espagnole, doivent encore être débattues.

Les nouveaux venus

Le porte-drapeau du Nigéria lors de la cérémonie d'ouverture du Mondial de pelote. © Radio France - Stéphane Garcia

Avec le frontball , le Mondial de pelote a accueilli une toute nouvelle spécialité au fronton Kirolak de Bidart. La discipline qui se joue avec une pelote en mousse a rassemblé une trentaine de nations dont la Palestine, la Chine, le Nigéria, la Bosnie, le Cambodge, etc.

Munduko txapelketa

Représentation des danseurs du Ballet Malandain de Biarritz entourés des porte-drapeaux des 36 nations représentées. © Radio France - Stéphane Garcia

Les danseurs de Thierry Malandain entourés des porte-drapeaux des 36 nations représentées au Mondial de Biarritz. C’était lors de la cérémonie d’ouverture sur la cancha du Jai alai Aguiléra et on n’avait jamais vu autant de pays représentés au Mondial de pelote jusqu’ici.

"Para-pelote"

Yann Meunier et Maxime Cabanne, premiers joueurs handi-pelote de cesta punta, médaillés d’argent lors du Mondial dans une première partie d’exhibition. © Radio France - Stéphane Garcia

Une première partie de "pelote adaptée", pelote en fauteuil pour des personnes handicapées. Yann Meunier et Maxime Cabanne, tous deux licenciés à l’Aviron Bayonnais, sont les premiers joueurs handi-pelote de cesta punta. Ils ont été médaillés d’argent sur le Jai Alai de Biarritz après une première partie d’exhibition face à l’Espagne.

La boîte à gifles

Les publics sud-américains ont la réputation d’être très démonstratifs quand ils soutiennent leurs pilotari. Vendredi, lors de la finale de paleta gomme entre le Mexique et l'Espagne au fronton de Fal à Biarritz, un différend sur l’arbitrage a amené quelques spectateurs à quitter les tribunes pour régler leurs comptes en ouvrant la boîte à gifles.

Mukurru betea

Le public du trinquet Moderne de Bayonne. © Radio France - Stéphane Garcia

Du Jai alai de Biarritz (1.500 places) au trinquet Berria d’Hasparren (800 places) en passant par le trinquet Moderne de Bayonne (1.400 places), on a vu le public affluer en masse pour les finales et demi-finales de ce Mondial. Avant même que la compétition ne commence, 16.000 entrées avaient déjà été vendues.

Bye Bye

Eric Irastorza lors de la partie d'ouverture du Mondial de pelote. © Radio France - Stéphane Garcia

Il a raccroché le gant en demi-finale par forfait mais Eric Irastorza reste un des meilleurs puntistes de sa génération, à la carrière spectaculaire. Lui qui a commencé la pelote à Bidart et qui a passé vingt ans à Miami pour jouer à la cesta punta.